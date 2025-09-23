Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Ελαφρά πτώση της δημοτικότητας Τραμπ, ανησυχία των Αμερικανών για την οικονομία

Η δημοτικότητα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μειώθηκε ελαφρώς τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι Αμερικανοί ανησυχούν για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας και την ικανότητα του Ρεπουμπλικάνου να περιορίσει τις αυξανόμενες τιμές, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Η τριήμερη δημοσκόπηση, η οποία ολοκληρώθηκε την Κυριακή, έδειξε ότι το 41% ​​των ερωτηθέντων ενέκρινε την απόδοση του Τραμπ ως προέδρου, από 42% σε δημοσκόπηση που διεξήχθη στις 5-9 Σεπτεμβρίου.

Δεν εγκρίνουν τους χειρισμούς Τραμπ στην οικονομία

Περίπου το 54% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η εθνική οικονομία βρίσκεται σε λάθος δρόμο, από 53% σε δημοσκόπηση του Αυγούστου και 52% τον Ιούλιο.

Μόνο το 35% των ερωτηθέντων στην έρευνα ενέκρινε τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ διαχειρίζεται την οικονομία και το 28% τον ενέκρινε για τον χειρισμό του κόστους ζωής τους, με και τις δύο μετρήσεις να είναι ελαφρώς χαμηλότερες από ό,τι σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο φέτος, αφού είχε υποσχεθεί στην προεκλογική του εκστρατεία πέρυσι να διορθώσει την οικονομία.

Η αύξηση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε απότομα τον Αύγουστο, όταν το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σε σχεδόν τετραετές υψηλό στο 4,3%, ενώ ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε επίσης τον περασμένο μήνα.

Οι ανησυχίες του κοινού για την οικονομία ήταν μεγαλύτερες στις αρχές του έτους, όταν ο Τραμπ απειλούσε να επιβάλει επιθετικά δασμούς στα εισαγόμενα αγαθά, προκαλώντας απότομες μειώσεις στις χρηματιστηριακές αξίες.

Διχασμός στο ζήτημα αντιμετώπισης του εξτρεμισμού

Μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ έχει επικεντρώσει μεγάλο μέρος της ρητορικής του στον υποτιθέμενο κίνδυνο που θέτουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι για το έθνος, λέγοντας σε μια τελετή μνήμης στο Κερκ την Κυριακή ότι «η βία προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από την αριστερά».

Οι δημοσκοπήσεις του Reuters/Ipsos φέτος έχουν δείξει επίμονα ότι οι Αμερικανοί θεωρούν τον πολιτικό εξτρεμισμό ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Περίπου το 28% των ερωτηθέντων στην πιο πρόσφατη δημοσκόπηση τον επέλεξε ως το κορυφαίο ζήτημα, σε σύγκριση με το 16% που επέλεξε την οικονομία. Στο ερώτημα ποιο κόμμα είχε καλύτερο σχέδιο για την αντιμετώπιση του εξτρεμισμού, οι ερωτηθέντες στην έρευνα χωρίστηκαν σχεδόν ισόποσα, με το 30% να επιλέγει τους Ρεπουμπλικάνους, το 26% να λέει ότι οι Δημοκρατικοί ήταν καλύτεροι και οι υπόλοιποι να λένε είτε ότι κανένα από τα δύο δεν ήταν καλύτερο είτε ότι δεν ήταν σίγουροι.

Ενώ η οικονομία έχει επηρεάσει τα ποσοστά αποδοχής του Τραμπ, οι ερωτηθέντες στις δημοσκοπήσεις επέλεξαν συχνότερα το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έναντι του Δημοκρατικού Κόμματος – 34% έναντι 24% – για τη διαχείριση της οικονομικής πολιτικής.

Υψηλά ποσοστά αποδοχής στη μεταναστευτική πολιτική

Το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ εξακολουθεί να ενισχύεται από τη σχετική δημοτικότητα των πολιτικών του για τη μετανάστευση, οι οποίες περιλαμβάνουν μαζικές συλλήψεις ατόμων που είναι ύποπτα ότι δεν βρίσκονται νόμιμα στη χώρα. Περίπου το 42% των ερωτηθέντων στην δημοσκόπηση έδωσαν στον Τραμπ θετική ψήφο για τη μετανάστευση, ποσοστό που δεν άλλαξε από τις αρχές αυτού του μήνα. Ήταν το υψηλότερο ποσοστό του Τραμπ σε οποιοδήποτε μεμονωμένο ζήτημα στη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos.

Η δημοσκόπηση σε 1.019 άτομα διεξήχθη διαδικτυακά και σε εθνικό επίπεδο, με περιθώριο σφάλματος 3 ποσοστιαίων μονάδων. Από αυτόν τον μήνα, οι δημοσκοπήσεις Reuters/Ipsos έχουν συμπεριλάβει μια μικρή μεθοδολογική αλλαγή, δίνοντας πλέον στους ερωτηθέντες την επιλογή να πουν ότι «δεν ήταν σίγουροι» για το αν ενέκριναν ή όχι τη συνολική απόδοση του προέδρου.

Πηγή: Reuters