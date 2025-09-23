Τραμπ στον ΟΗΕ: «Φιλιππικός» 56 λεπτών κατά «του τέρατος με τις δύο ουρές»

Ξεκίνησε με ένα σχεδόν αθώο αστείο για τις προβληματικές υποδομές του ΟΗΕ, εξελίχθηκε σε ένα σκληρό κατηγορώ κατά του «τέρατος με τις δύο ουρές» (ανοιχτά σύνορα – κλιματική αλλαγή) που κατά τη γνώμη του βασανίζει τον πλανήτη και κατέληξε με μια θολή προτροπή προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη εφόσον αυτά παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους, χωρίς πάντως να διευκρινίσει ποια θα είναι η αμερικανική εμπλοκή σε μια τέτοια εξέλιξη.

Στο μεταξύ είχε προλάβει να σπείρει απορία αν όχι οργή στο Λονδίνο υποστηρίζοντας ότι η πόλη σχεδιάζει την επιβολή Σαρίας…

Αυτό ήταν μέσες – άκρες το θυελλώδες επτάωρο του Τραμπ στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως εύστοχα σχολιάζει το ΒΒC, το βασικό του παράπονο ήταν η «παγκοσμιοποίηση» όπως ο ίδιος την αντιλαμβάνεται στη μορφή της μαζικής μετανάστευσης και του –κατά τη γνώμη του – καταστρεπτικής και ατελέσφορης της εκστρατείας για ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής

«Ολόκληρη η ιδέα της παγκοσμιοποίησης, που ζητά από τα επιτυχημένα βιομηχανικά έθνη να αυτοτραυματισθούν εαυτό τους και να διαταράξουν ριζικά ολόκληρες τις κοινωνίες τους, πρέπει να απορριφθεί πλήρως και ολοκληρωτικά», είπε στο ακροατήριό του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε τα λόγια του: Τάχθηκε υπέρ της μείωσης των επιπέδων παγκόσμιας μετανάστευσης, ζήτησε εγκατάλειψη των πολιτικών για την κλιματική αλλαγή σε μια «μαχητική» ομιλία – ποταμό που ξεπέρασε κάθε άλλη προηγηθείσα από Αμερικανό Πρόεδρο ενώπιον Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Κατσάδα 56 λεπτών

Η 56λεπτη ομιλία ήταν μια επίπληξη προς τον διεθνή οργανισμό και μια επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για τον Τραμπ, ο οποίος συστηματικά επέκρινε τον ΟΗΕ κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας ως πρόεδρος.

Οι ηγέτες που παρίσταντο στην αίθουσα τον χειροκρότησαν από ευγένεια καθώς την εγκατέλειπε.

Ο Τραμπ απέρριψε τις κινήσεις συμμάχων χωρών για υποστήριξη παλαιστινιακού κράτους

κάλεσε τα ευρωπαϊκά έθνη να υιοθετήσουν το ίδιο σύνολο οικονομικών μέτρων που εκείνος προτείνει κατά της Ρωσίας (με αιχμή την διακοπή αγοράς ρωσικού πετρελαίου) για να επιβάλουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Είμαι καλός σ’ αυτά»

Ο Τραμπ παρουσίασε την καταστολή της μετανάστευσης στις ΗΠΑ ως παράδειγμα για το τι θα πρέπει να κάνουν άλλοι παγκόσμιοι ηγέτες για να περιορίσουν τη μαζική μετανάστευση, η οποία, όπως λέει, αλλοιώνει τον ιστό των εθνών.

«Είμαι πολύ καλός σε αυτά τα πράγματα», διαβεβαίωσε ο Τραμπ και πρόσθεσε με ωμότητα. «Οι χώρες σας πάνε κατά διαόλου».

«Απάτη» η κλιματική αλλαγή

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την κλιματική αλλαγή «απάτη» και προέτρεψε για επιστροφή στη μεγαλύτερη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

«Η μετανάστευση και οι αυτοκτονικές ενεργειακές ιδέες τους θα είναι ο θάνατος της Δυτικής Ευρώπης», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ, σχολιάζει το Reuters, «συμπεριέλαβε στην ομιλία του μια σειρά από ψευδείς και παραπλανητικές δηλώσεις», όπως ότι ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, θέλει να επιβάλει τον «νόμο της σαρία» στο Λονδίνο και ότι «ο πληθωρισμός έχει ηττηθεί» στις Ηνωμένες Πολιτείες έξι ημέρες αφότου η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί.

Στην ομιλία της Τρίτης, ο Τραμπ χλεύασε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ επειδή δεν κόβουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και υποσχέθηκε επιβάλει ισχυρά οικονομικά μέτρα κατά της Μόσχας.

«Που το έχετε ακούσει αυτό;»«

«Χρηματοδοτούν τον πόλεμο εναντίον του ευατού τους. Πού στον κόσμο το έχετε ακούσει ποτέ αυτό; Σε περίπτωση που η Ρωσία δεν είναι έτοιμη να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως προετοιμασμένες να επιβάλουν έναν πολύ ισχυρό γύρο ισχυρών δασμών», επανέλαβε.

«Αλλά για να είναι αποτελεσματικοί αυτοί οι δασμοί, τα ευρωπαϊκά έθνη, όλοι εσείς που είστε συγκεντρωμένοι εδώ αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να ενωθείτε μαζί μας στην υιοθέτηση των ίδιων ακριβώς μέτρων».

Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα μέτρα, αλλά εξετάζει ένα πακέτο που περιλαμβάνει κυρώσεις κατά χωρών που συνεργάζονται με τη Ρωσία, όπως η Ινδία και η Κίνα. Σημειωτέον ότι οι κύριοι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου στην Ευρώπη είναι η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τουρκία.

Ο Τραμπ αργότερα είχε συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι , ο οποίος άσκησε πιέσεις για περισσότερη υποστήριξη των ΗΠΑ στις ρωσικές προελάσεις. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν οι χώρες του ΝΑΤΟ θα έπρεπε να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη εάν εισέλθουν στον εναέριο χώρο τους, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, να το κάνουν».

Σχετικά με την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, ο Τραμπ απέρριψε τις προσπάθειες των παγκόσμιων ηγετών να υιοθετήσουν τη λύση ενός παλαιστινιακού κράτους.

«Δώρο στη Χαμάς» το παλαιστινιακό κράτος

«Η ανταμοιβή (μιας τέτοιας λύσης) θα ήταν πολύ μεγάλη για τους τρομοκράτες της Χαμάς, για τις θηριωδίες τους», είπε, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για την επιστροφή των ομήρων που κρατά η παλαιστινιακή ένοπλη ομάδα.

Τέλος, ο Τραμπ , ο οποίος αυτοαποκαλείται ειρηνοποιός στην προσπάθειά του να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, διαμαρτυρήθηκε ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν υποστήριξαν τις προσπάθειές του για τερματισμό συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο.

Και πρόσθεσε, όπως είπαμε, στα παράπονά του και μερικά προσωπικά για τις υποδομές του ΟΗΕ, λέγοντας ότι αυτός και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ έμειναν για λίγο αποκλεισμένοι σε μια δυσλειτουργική κυλιόμενη σκάλα.

«Αυτά είναι τα δύο πράγματα που πήρα από τα Ηνωμένα Έθνη – μια κακή κυλιόμενη σκάλα και έναν κακό τηλεπροβολέα», είπε ο Τραμπ , σημειώνοντας ότι η Μελάνια Τραμπ παραλίγο να πέσει όταν η κυλιόμενη σκάλα σταμάτησε απότομα.