NASA: Τον Φλεβάρη η πρώτη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη μετά από 50 χρόνια

Να στείλει αστροναύτες σε ένα δεκαήμερο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη τον ερχόμενο Φεβρουάριο ελπίζει η NASA. Η διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ είχε δεσμευτεί να ξεκινήσει το αργότερο μέχρι τα τέλη Απριλίου την αποστολή αλλά πλέον στοχεύει να την επισπεύσει.

Έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε που οποιαδήποτε χώρα πραγματοποίησε επανδρωμένη σεληνιακή αποστολή. Η NASA θα στείλει τέσσερις αστροναύτες εκεί για δέκα ημέρες για να δοκιμάσουν συστήματα.

Η αποστολή Artemis II είναι η δεύτερη εκτόξευση του προγράμματος Artemis, στόχος του οποίου είναι η προσελήνωση αστροναυτών και τελικά η εδραίωση μιας μακροπρόθεσμης παρουσίας στην επιφάνεια της Σελήνης.

Η Λακίσια Χόκινς, αναπληρώτρια διοικήτρια της NASA, δήλωσε ότι θα είναι μια σημαντική στιγμή στην εξερεύνηση του διαστήματος. «Μαζί έχουμε μια πρώτη θέση στην ιστορία», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου. «Το παράθυρο εκτόξευσης θα μπορούσε να ανοίξει ήδη από τις 5 Φεβρουαρίου, αλλά θέλουμε να τονίσουμε ότι η ασφάλεια είναι η κορυφαία μας προτεραιότητα» συμπλήρωσε.

Ο Διευθυντής Εκτόξευσης του προγράμματος Artemis, Τσάρλι Μπλάκγουελ-Τόμσον, εξήγησε ότι το ισχυρό σύστημα πυραύλων που κατασκευάστηκε για να μεταφέρει τους αστροναύτες στη Σελήνη, το Σύστημα Εκτόξευσης Διαστήματος (SLS), είναι «σχεδόν πλήρως εξοπλισμένο και έτοιμο για χρήση». Το μόνο που απέμενε ήταν να ολοκληρωθεί η κάψουλα πληρώματος, που ονομάζεται Orion, συνδεδεμένη με το SLS και να ολοκληρωθούν οι δοκιμές εδάφους.

Η πρώτη αποστολή Artemis διήρκεσε 25 ημέρες και ήταν η εκτόξευση ενός μη επανδρωμένου διαστημοπλοίου τον Νοέμβριο του 2022 που ταξίδευσε γύρω από τη Σελήνη και επανήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης.

Η αποστολή ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη, αν και υπήρχαν προβλήματα με την θερμική ασπίδα όταν το διαστημόπλοιο επανήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης. Αυτά έχουν έκτοτε αντιμετωπιστεί.

Η εκτόξευση του Artemis II θα οδηγήσει τους αστροναύτες, Ρέιντ Βάισμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ, της NASA και τον Τζέρεμι Χάνσεν της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας, προς τη Σελήνη όπου δεν θα προσεληνωθούν. Όμως θα είναι το πρώτο πλήρωμα που θα ταξιδέψει πέρα ​​από τη χαμηλή τροχιά της Γης από την αποστολή Apollo 17 το 1972. Αυτή ήταν η ενδέκατη και τελευταία αποστολή του προγράμματος Apollo της NASA και η έκτη που οι άνθρωποι πάτησαν το πόδι τους στη Σελήνη.

Ο επικεφαλής διευθυντής πτήσης του Artemis II, Τζεφ Ράντιγκαν , εξήγησε ότι το πλήρωμα θα πετάξει πιο βαθιά στο διάστημα από οποιονδήποτε άλλον πριν. «Θα διανύσουν τουλάχιστον 5.000 ναυτικά μίλια (9.200 χιλιόμετρα) πέρα ​​από τη Σελήνη, απόσταση πολύ μεγαλύτερη από ό,τι έχουν διανύσει προηγούμενες αποστολές», ανέφερε.

Στόχος της αποστολής είναι να δοκιμαστούν τα συστήματα του πυραύλου και του διαστημικού σκάφους για να προετοιμάσουν το έδαφος για μια σεληνιακή προσγείωση.

Οι αστροναύτες θα εισέλθουν στην κάψουλα Orion, η οποία θα είναι το σπίτι τους για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους, η οποία βρίσκεται πάνω από το SLS.

Αυτό θα μεταφερθεί αρχικά σε τροχιά της Γης με τη βοήθεια δύο στερεών πυραύλων-ενισχυτών, οι οποίοι θα πέσουν πίσω στη Γη δύο λεπτά μετά την εκτόξευση.

Οι αστροναύτες θα ελέγχουν χειροκίνητα τον προωθητήρα ελιγμών του Orion για να οδηγείται προς και μακριά από το ICPS. Αυτό θα γίνει για να εξασκηθούν οι διαδικασίες πρόσδεσης, προκειμένου να συνδεθούν με ένα όχημα προσγείωσης για την τελική προσελήνωση.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι αστροναύτες θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν ελέγχους συστημάτων. Το πλήρωμα θα είναι κατά κάποιο τρόπο ανθρώπινος οδηγός.