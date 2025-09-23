Συνάντηση Τραμπ-Μιλέι: Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται πακέτο διάσωσης η Αργεντινή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν την Αργεντινή, αλλά δεν πιστεύει ότι χρειάζεται πακέτο διάσωσης.

Ο Τραμπ μίλησε μαζί με τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι πριν από τη συνάντηση των δύο ηγετών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μια ημέρα αφότου ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι για τη σταθεροποίηση του λατινοαμερικανικού έθνους.

«Θα τους βοηθήσουμε. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται πακέτο διάσωσης», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη.

«Ο Σκοτ [Μπέσεντ] ​​συνεργάζεται με τη χώρα τους, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν καλό χρέος και όλα τα απαραίτητα για να κάνουν την Αργεντινή ξανά σπουδαία», πρόσθεσε ο Τραμπ. Προσέφερε την υποστήριξή του στην υποψηφιότητα επανεκλογής του Μιλέι, ώστε ο ομόλογός του να έχει άλλη μια θητεία «για να ολοκληρώσει τη δουλειά».

Ερωτηθείς για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προσπάθειες των ΗΠΑ, ο Τραμπ είπε: «Δίνουμε στον πρόεδρο της Αργεντινής την πλήρη υποστήριξή και την υποστήριξή μας».

Πηγή: Reuters