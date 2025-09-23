Μαζικές εκκενώσεις στη νότια Κίνα που προετοιμάζεται για την ισχυρότερη καταιγίδα της χρονιάς

Η Κίνα έχει προχωρήσει στην απομάκρυνση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχει δώσει εντολή σε τουλάχιστον 10 πόλεις να κλείσουν σχολεία και ορισμένες επιχειρήσεις, καθώς η ισχυρότερη καταιγίδα της χρονιάς πλήττει ήδη τις νότιες ακτές της.

Το Χονγκ Κονγκ αναβάθμισε την προειδοποίηση για τυφώνα σε οκτώ – μόλις δύο επίπεδα κάτω από το μέγιστο – ενόψει της άφιξης του υπερτυφώνα Ραγκάσα. Η καταιγίδα αναμένεται να φτάσει στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ της Κίνας την Τετάρτη με τις αρχές να προειδοποιούν για μια «καταστροφική» κατάσταση.

Ο Ραγκάσα έχει χαρακτηριστεί ως «Βασιλιάς των Καταιγίδων» από την μετεωρολογική υπηρεσία της Κίνας και αναμένεται να κινηθεί προς το βόρειο Βιετνάμ τις επόμενες ημέρες, επηρεάζοντας ενδεχομένως εκατομμύρια. Την Τρίτη, τα ράφια των σούπερ μάρκετ στο Χονγκ Κονγκ άδειασαν από φρέσκο ​​ψωμί, λαχανικά, κρέας και στιγμιαία noodles, καθώς οι κάτοικοι αναζητούν ασφαλή καταφύγια.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι αναμένει «σημαντική διαταραχή στις πτητικές λειτουργίες». Περισσότερες από 500 πτήσεις της Cathay Pacific αναμένεται να ακυρωθούν, ενώ η Hong Kong Airlines δήλωσε ότι θα σταματήσει όλες τις αναχωρήσεις από το τοπικό αεροδρόμιο.

Σε πόλεις σε όλη τη νότια Κίνα, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων στοίβαξαν σακιά με άμμο μπροστά από τα καταστήματά τους προετοιμάζοντας τις επιχειρήσεις τους για την άφιξη της καταιγίδας. Αυτοί που ανησυχούν περισσότερο είναι όσοι ζουν σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο δίπλα στην παραλία.

Δεν είναι ακόμη σαφές πόσο ακριβώς έχει επηρεάσει η κλιματική αλλαγή την έλευση του Ραγκάσα. Αλλά ένας κόσμος που θερμαίνεται αναμένεται να κάνει τις τροπικές καταιγίδες και τους τυφώνες όλο και πιο έντονους, σύμφωνα με επιστήμονες του ΟΗΕ.

Αυτό σημαίνει μεγαλύτερες ταχύτητες ανέμου, ισχυρότερες βροχοπτώσεις και υψηλότερο κίνδυνο παράκτιων πλημμυρών, αν και ο αριθμός των τυφώνων σε όλη την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία μπορεί να μειωθεί στο μέλλον.

Ο Ραγκάσα θα «είναι σοβαρή απειλή» για το Χονγκ Κονγκ, δήλωσε ο Έρικ Τσαν, ο Γενικός Γραμματέας Διοίκησης της πόλης, συγκρίνοντάς τον με δύο άλλους τυφώνες που άφησαν πίσω τους ίχνη σοβαρής καταστροφής.

Ο υπερτυφώνας Μανγκούτ το 2018 – μέχρι σήμερα ο πιο έντονος που έπληξε την πόλη – τραυμάτισε 200 ανθρώπους, βύθισε πλοία και κατέστρεψε υποδομές, με την μετεωρολογική υπηρεσία να εκτιμά οικονομικές απώλειες 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων Χονγκ Κονγκ (592 εκατομμύρια δολάρια).

Το 2017, ο τυφώνας Χάτο προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες και τραυμάτισε περισσότερους από 100 ανθρώπους στην πόλη.