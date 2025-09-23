«Ρεκόρ» Τραμπ: Η ομιλία του στον ΟΗΕ ξεπέρασε σε διάρκεια όλους τους Αμερικανούς προκατόχους του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έσπασε νωρίτερα ένα ρεκόρ σε διάρκεια ομιλίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Σημειώνεται ότι κάθε ομιλητής παραδοσιακά έχει 15 λεπτά για να μιλήσει στη συνέλευση. Πόσο χρόνο χρειάστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ; Λίγο πάνω από 56 λεπτά.

Αυτός ο χρόνος είναι μεγαλύτερος από οποιαδήποτε ομιλία που έχει δώσει ποτέ ο ίδιος, ή οποιοσδήποτε πρόεδρος των ΗΠΑ, στον ΟΗΕ.

Τα ρεκόρ του Κάστρο και του Αραφάτ

Αυτόν τον χρόνο ξεπέρασε ο πρώην ηγέτης των Παλαιστινίων Γιάσερ Αραφάτ, ο οποίος σημείωσε μιάμιση ώρα το 1974.

Αλλά και οι δύο ομιλίες απέχουν από τον Φιντέλ Κάστρο, τον πρώην πρόεδρο της Κούβας, ο οποίος είχε δώσει μια ομιλία στον ΟΗΕ 269 λεπτών, δηλαδή σχεδόν πέντε ώρες.

Πηγή: BBC