Logo Image

«Ρεκόρ» Τραμπ: Η ομιλία του στον ΟΗΕ ξεπέρασε σε διάρκεια όλους τους Αμερικανούς προκατόχους του

Κόσμος

«Ρεκόρ» Τραμπ: Η ομιλία του στον ΟΗΕ ξεπέρασε σε διάρκεια όλους τους Αμερικανούς προκατόχους του

REUTERS/Al Drago

Πόσα λεπτά μίλησε ο Αμερικανός πρόεδρος;

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έσπασε νωρίτερα ένα ρεκόρ σε διάρκεια ομιλίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Σημειώνεται ότι κάθε ομιλητής παραδοσιακά έχει 15 λεπτά για να μιλήσει στη συνέλευση. Πόσο χρόνο χρειάστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ; Λίγο πάνω από 56 λεπτά.

Αυτός ο χρόνος είναι μεγαλύτερος από οποιαδήποτε ομιλία που έχει δώσει ποτέ ο ίδιος, ή οποιοσδήποτε πρόεδρος των ΗΠΑ, στον ΟΗΕ.

Τα ρεκόρ του Κάστρο και του Αραφάτ

Αυτόν τον χρόνο ξεπέρασε ο πρώην ηγέτης των Παλαιστινίων Γιάσερ Αραφάτ, ο οποίος σημείωσε μιάμιση ώρα το 1974.

Αλλά και οι δύο ομιλίες απέχουν από τον Φιντέλ Κάστρο, τον πρώην πρόεδρο της Κούβας, ο οποίος είχε δώσει μια ομιλία στον ΟΗΕ 269 λεπτών, δηλαδή σχεδόν πέντε ώρες.

Πηγή: BBC

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube