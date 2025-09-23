Η Ουκρανία ζητά διεθνή δράση καθώς διακόπηκε εκ νέου η παροχή ρεύματος στο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Aποφασιστική διεθνή δράση για να διασφαλιστεί η απομάκρυνση των ρωσικών δυνάμεων κατοχής από το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, μετά την 10η διακοπή που σημειώθηκε σε όλες τις εξωτερικές γραμμές ηλεκτροδότησης ζήτησε το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας.

«Το σημερινό περιστατικό αποδεικνύει για και ακόμη φορά ότι η ρωσική κατοχή είναι η κύρια απειλή για την ασφαλή λειτουργία του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια» αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.

«Η επιστροφή του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στον πλήρη και νόμιμο έλεγχο της Ουκρανίας είναι ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί η πυρηνική ασφάλεια στην περιοχή», σημειώνεται.