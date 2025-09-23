Προκλητικός Ερντογάν στον ΟΗΕ για Κυπριακό: «Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει» τα Κατεχόμενα

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξεκίνησε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας αρχικά την άρνηση έκδοσης βίζας από την Ουάσιγκτον σε αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ), συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

«Θα ήθελα πρώτα να εκφράσω τη λύπη μου για την απουσία σήμερα του προέδρου του Κράτους της Παλαιστίνης, Μαχμούντ Αμπάς, σε μια εποχή που η Παλαιστίνη αναγνωρίζεται από ολοένα και περισσότερες χώρες», δήλωσε ο Ερντογάν. «Στέκομαι εδώ σε αυτό το βήμα δίπλα στα 86 εκατομμύρια πολίτες μου, επίσης για τους Παλαιστίνιους αδελφούς και αδελφές μας των οποίων οι φωνές φιμώνονται. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις χώρες που ανακοίνωσαν ότι αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης και καλώ όλες τις άλλες χώρες που δεν το έχουν κάνει ακόμη να το κάνουν, να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης το συντομότερο δυνατό», είπε.

Κάλεσμα για αναγνώριση του Ψευδοκράτους

Όσον αφορά το Κυπριακό, ο Ερντογάν επέμεινε στην αδιάλλακτη θέση της Άγκυρας, απορρίπτοντας εκ νέου τη λύση της ομοσπονδίας.

«Στο νησί της Κύπρου υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστοί λαοί. Οι Τουρκοκύπριοι είναι ισότιμοι ιδιοκτήτες του νησιού και δεν θα δεχτούν να είναι μειονότητα», είπε, ενώ κατηγόρησε τη διεθνή κοινότητα ότι αγνοεί την τουρκοκυπριακή πλευρά.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να θέσει τέλος στην άδικη απομόνωση στην οποία υποβάλλονται οι Τούρκοι της Κύπρου εδώ και μισό αιώνα».

Αναφερόμενος στη διαδικασία λύσης, απέρριψε το μέχρι σήμερα πλαίσιο του ΟΗΕ.

«Η λύση του Κυπριακού δεν μπορεί να βασιστεί στο μοντέλο της ομοσπονδίας, το οποίο έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα στο παρελθόν, αλλά έχει εξαντληθεί λόγω της αδιάλλακτης στάσης της ελληνικής πλευράς».

Τέλος, έστειλε ανοιχτό κάλεσμα για διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους.

«Επαναλαμβάνω σήμερα για άλλη μια φορά το κάλεσμα που έκανα στις τρεις τελευταίες Γενικές Συνελεύσεις των Ηνωμένων Εθνών και καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει τη (λεγόμενη) “τουρκική δημοκρατία της βόρειας κύπρου” και να αναπτύξει διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις μαζί της».

Για το Αιγαίο

Μιλώντας για τα ενεργειακά, ο πρόεδρος της Τουρκίας είπε ότι «θέλουμε να δούμε το Αιγαίο ως βάση ανάπτυξης και ειρήνης. Είμαστε έτοιμοι για συνεργασία στα ενεργειακά με την Ελλάδα και περιμένουμε ίδια αντιμετώπιση».

Για τη Γάζα

Ο Ερντογάν αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος του πρώτου μέρους της ομιλίας του στον πόλεμο στη Γάζα. Μάλιστα, έδειξε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μια φωτογραφία από αυτό που αποκαλεί «καθημερινή ζωή στη Γάζα», στην οποία απεικονίζονται πεινασμένες γυναίκες που κρατούν κουβάδες και κατσαρόλες περιμένοντας να λάβουν φαγητό.

«Απλώς νιώστε τη συνείδησή σας και απαντήστε στην ακόλουθη ερώτηση. Μπορούμε να έχουμε έναν εύλογο λόγο για αυτή τη βαρβαρότητα το 2025;» είπε, σε μεταφρασμένες παρατηρήσεις.

«Αυτή η επαίσχυντη εικόνα εκτυλίσσεται στη Γάζα και επαναλαμβάνεται εδώ και 23 μήνες».

Ο Ερντογάν, ο οποίος αποκαλεί τον πόλεμο στη Γάζα μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές της ανθρωπότητας, δείχνει στη συνέχεια μια άλλη εικόνα αυτού που φαίνεται να είναι ένα σοβαρά υποσιτισμένο παιδί.

«Τι είδους ανθρώπινη συνείδηση ​​μπορεί να το αντέξει αυτό; Πώς μπορεί κανείς να παραμείνει σιωπηλός μπροστά σε αυτό; Σε έναν κόσμο όπου τα παιδιά πεθαίνουν από την πείνα και την έλλειψη φαρμάκων, μπορούμε άραγε να έχουμε ηρεμία και γαλήνη;»

«Εντελώς εκτός ελέγχου» το Ισραήλ

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις ξεπερνούν τις καταπατήσεις στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

«Το Ισραήλ δεν περιορίζεται μόνο στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, αλλά έχει εξαπολύσει επιθέσεις στη Συρία, στο Ιράν, στην Υεμένη και στον Λίβανο. Το Ισραήλ απειλεί επίσης την περιφερειακή ειρήνη», είπε.

«Μόλις πρόσφατα, μια ισραηλινή επίθεση έλαβε χώρα εναντίον μιας αντιπροσωπείας [της Χαμάς] που συναντήθηκε στο Κατάρ για διαπραγματεύσεις κατάπαυσης του πυρός. Η επίθεση στο Κατάρ έδειξε επίσης ότι η ισραηλινή ηγεσία είναι πλέον εντελώς εκτός ελέγχου», είπε.

«Συνεργοί όσοι σιωπούν» για τη Γάζα

«Όλοι όσοι σιωπούν είναι συνεργοί σε αυτή τη βαρβαρότητα», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, προτρέποντας τους παγκόσμιους ηγέτες «να σταθούν σταθεροί στο πλευρό των καταπιεσμένων Παλαιστινίων και στο πλευρό της ανθρωπότητας».

«Γιατί ο λαός σας στην πατρίδα αντιδρά στη βαρβαρότητα στη Γάζα; Δείξτε θάρρος να αναλάβετε δράση εδώ. Εκπληρώστε το ανθρωπιστικό σας καθήκον απέναντι στη Γάζα, όπου τα παιδιά μεγαλώνουν παιδιά».

Στήριξη στο νέο καθεστώς της Συρίας

Στη συνέχεια, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στη Συρία, λέγοντας ότι «για 13 χρόνια σας μιλάω από αυτό το βήμα για την καταπίεση και τις συγκρούσεις στη γείτονά μας, τη Συρία».

Με την πτώση του καθεστώτος Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου, ωστόσο, η χώρα «άνοιξε τις πόρτες σε μια νέα περίοδο».

Ο Τούρκος πρόεδρος λέει ότι έχει μεγάλη ελπίδα ότι ο λαός της Συρίας θα είναι σε θέση να ανοικοδομήσει το έθνος του και έχει ορκιστεί στρατιωτική υποστήριξη στο «όραμα μιας ενιαίας Συρίας χωρίς μορφές τρομοκρατίας, ειδικά του ISIS».

Για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία

Σχετικά με τις συνομιλίες για εκεχειρία στην Ουκρανία, ο Ερντογάν είπε: «Μέσω άμεσων συνομιλιών, διευκολύναμε την ανταλλαγή αρκετών κρατουμένων και πτωμάτων και εργαστήκαμε για να προσδιορίσουμε τις λεπτομέρειες των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών».

«Μην ξεχνάτε: Δεν υπάρχει νικητής του πολέμου και δεν υπάρχουν ηττημένοι σε μια δίκαιη ειρήνη. Έτσι, έχοντας κατά νου αυτό το θέμα, και τις επόμενες ημέρες, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για μια ειρηνική κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε.

Πηγή: Al Jazeera, sigmalive