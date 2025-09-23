Τραμπ από τον ΟΗΕ: Στο Λονδίνο θέλουν να επιβάλουν τη Σαρία

Σφοδρή επίθεση στον δήμαρχο του Λονδίνου Σαντίκ Καν εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, χρεώνοντάς του απόπειρα να επιβάλει τον μουσουλουλμανικό θρησκευτικό νόμο (Σαρία):

«Η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «οι παράνομοι μετανάστες εισρέουν ολοένα και περισσότερο» σε αυτή και οι χωρες ότι δεν κάνουν «απολύτως τίποτα γι’ αυτό», αποδίδοντας τη στάση τους στην ανάγκη για «πολιτική ορθότητα».

Επιτέθηκε μάλιστα στον δήμαρχο του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, τον οποίο αποκάλεσε «φρικτό δήμαρχο».

«Θέλουν να επιβάλουν τον νόμο της Σαρία», είπε και πρόσθεσε: «Είσαι σε διαφορετική χώρα, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό».

Σημειωτέον ότι ο Καν δεν έχει ανακοινώσει κανένα σχέδιο για την υπαγωγή του Λονδίνου στον νόμο της Σαρία. «Δεν είναι σαφές σε τι αναφερόταν ο Τραμπ», σχολιάζει το BBC,.

Πάντως η αναφορά Τραμπ προκάλεσε ήδη αντιδράσεις

«Δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με τα τα αποτρόπαια και προκατειλημμένα σχόλιά του» απάντησε εκπρόσωπος του Δημάρχου του Λονδίνου προσθέτοντας: «Το Λονδίνο είναι η σπουδαιότερη πόλη στον κόσμο, ασφαλέστερη από τις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ και είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίζουμε έναν αριθμό- ρεκόρ Αμερικανών πολιτών που μετακομίζουν εδώ».