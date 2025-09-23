Logo Image

Τραμπ: «Η ομιλία μου στον ΟΗΕ έγινε δεκτή πολύ θετικά», είπε αφού ξέσπασε κατά πάντων

Βρήκε το «πιο κατάλληλο φόρουμ» για να προβάλλει αυτά που ήθελε

Τι και εάν εξόργισε το Λονδίνο, ισχυριζόμενος ότι ο δήμαρχός του θέλει να επιβάλλει τον νόμο της Σαρία. Τι και εάν επέκρινε τις ευρωπαϊκές χώρες (της Ελλάδας μη εξαιρουμένης) ότι πάνε «κατά διαβόλου» λόγω της πολιτικής των ανοιχτών συνόρων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η μακροσκελής ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ «έγινε πολύ καλά δεκτή» από τους ηγέτες.

Όπως είπε, επικεντρώθηκε σε δύο ζητήματα – ενέργεια και μετανάστευση/μετακίνηση πληθυσμών – τα οποία, όπως τόνισε, «αναδεικνύει εδώ και καιρό» και βρήκε στο βήμα του ΟΗΕ το «καλύτερο φόρουμ» για να τα προβάλλει.

Με δόση χιούμορ, πρόσθεσε ότι η βλάβη στο teleprompter και η δυσλειτουργία της κυλιόμενης σκάλας στην αρχή «έκαναν τη μέρα πιο ενδιαφέρουσα απ’ ό,τι θα ήταν διαφορετικά».

