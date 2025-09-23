Τραμπ: «Η ομιλία μου στον ΟΗΕ έγινε δεκτή πολύ θετικά», είπε αφού ξέσπασε κατά πάντων

Τι και εάν εξόργισε το Λονδίνο, ισχυριζόμενος ότι ο δήμαρχός του θέλει να επιβάλλει τον νόμο της Σαρία. Τι και εάν επέκρινε τις ευρωπαϊκές χώρες (της Ελλάδας μη εξαιρουμένης) ότι πάνε «κατά διαβόλου» λόγω της πολιτικής των ανοιχτών συνόρων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η μακροσκελής ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ «έγινε πολύ καλά δεκτή» από τους ηγέτες.

Όπως είπε, επικεντρώθηκε σε δύο ζητήματα – ενέργεια και μετανάστευση/μετακίνηση πληθυσμών – τα οποία, όπως τόνισε, «αναδεικνύει εδώ και καιρό» και βρήκε στο βήμα του ΟΗΕ το «καλύτερο φόρουμ» για να τα προβάλλει.

Με δόση χιούμορ, πρόσθεσε ότι η βλάβη στο teleprompter και η δυσλειτουργία της κυλιόμενης σκάλας στην αρχή «έκαναν τη μέρα πιο ενδιαφέρουσα απ’ ό,τι θα ήταν διαφορετικά».

Όλες οι εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής