Ένα αγόρι από το Αφγανιστάν πέταξε από την Καμπούλ στο Νέο Δελχί κρυμμένο στο σύστημα προσγείωσης του αεροπλάνου

Ένα 13χρονο αγόρι από το Αφγανιστάν έκανε το πιο επικίνδυνο ταξίδι της ζωής του από την Καμπούλ στο Νέο Δελχί, κρυμμένο στο χώρο του συστήματος προσγείωσης ενός επιβατικού αεροπλάνου της Kam Air.

Ένας εκπρόσωπος των ινδικών αρχών πολιτικής αεροπορίας ανέφερε ότι το αγόρι κατάφερε να ταξιδέψει απαρατήρητο με την πτήση RQ-4401 της Kam Airlines, η οποία προσγειώθηκε στο Δελχί γύρω στις 11:10 τοπική ώρα (05:40 GMT) την Κυριακή.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το παιδί που κατάγεται από την πόλη Κουντούζ στο βόρειο Αφγανιστάν, βρέθηκε να περιφέρεται στον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Δελχί μετά την προσγείωση του αεροπλάνου. Συνελήφθη από το προσωπικό ασφαλείας και ανακρίθηκε για αρκετές ώρες πριν σταλεί πίσω στην Καμπούλ με την ίδια πτήση.

Το αγόρι φέρεται να είπε στις αρχές ότι είχε κρυφτεί στο πίσω κεντρικό διαμέρισμα του συστήματος προσγείωσης του αεροπλάνου. Το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας βρήκε επίσης ένα μικρό κόκκινο ηχείο μετά από περαιτέρω ελέγχους ασφαλείας.

Η εφημερίδα Indian Express ανέφερε ότι ο 13χρονος ήθελε να ταξιδέψει στο Ιράν και δεν γνώριζε ότι η πτήση στην οποία επιβιβάστηκε είχε προορισμό το Δελχί και όχι την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το αγόρι μπήκε κρυφά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, ακολούθησε μια ομάδα επιβατών και κρύφτηκε στο πίσω μέρος του τροχού του αεροσκάφους – στο εσωτερικό διαμέρισμα που βρίσκεται το σύστημα προσγείωσης. Κουβαλούσε μαζί του μόνο το κόκκινο ηχείο.

Πρόσφατα έχουν υπάρξει περιστατικά λαθρεπιβατών που κρύβονταν σε πτήσεις προς τις ΗΠΑ ή την Ευρώπη, συχνά δραπετεύοντας από τις χώρες καταγωγής τους. Αλλά πολύ λίγοι από αυτούς καταφέρνουν να βγουν ζωντανοί. Το 2022, ένας 22χρονος Κενυάτης βρέθηκε ζωντανός στο φρεάτιο των τροχών ενός φορτηγού αεροπλάνου στο Άμστερνταμ.