Logo Image

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν θα δεχτούν μια πρόταση της Χαμάς για μερική απελευθέρωση ομήρων

Κόσμος

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν θα δεχτούν μια πρόταση της Χαμάς για μερική απελευθέρωση ομήρων

REUTERS/Bing Guan/Pool

Επισήμανε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει λάβει κάποια επιστολή με την πρόταση της τρομοκρατικής ομάδας

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα αποδεχτεί την πρόταση της Χαμάς για 60ήμερη εκεχειρία, στην οποία θα απελευθερωθούν οι μισοί από τους ομήρους, την οποία η τρομοκρατική ομάδα πρόκειται να παρουσιάσει στην Ουάσιγκτον με επιστολή τις επόμενες ημέρες.

Μια πηγή που γνωρίζει το θέμα δήλωσε χθες, Δευτέρα, στους Times of Israel ότι η επιστολή θα σταλεί στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω του Κατάρ, μόλις υπογραφεί από την ηγεσία της Χαμάς.

«Δεν ξέρω σε ποιον έδωσαν αυτήν την επιστολή. Δεν θα είχε όμως σημασία, επειδή ο πρόεδρος ήταν σαφής... Δεν ενδιαφέρεται για 60 ημέρες, 10 άτομα. Θέλει όλους τους ομήρους να φύγουν, και τους 48, συμπεριλαμβανομένων των 20 που είναι ζωντανοί και των 28 που έχουν πεθάνει», τόνισε ο Ρούμπιο στο Fox News όταν ρωτήθηκε για την επιστολή.

«Θα απέρριπτε αυτήν την πρόταση αν είχε έρθει, αλλά δεν έχουμε δει αυτήν την επιστολή», πρόσθεσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Πηγή: Times of Israel 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube