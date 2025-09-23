Logo Image

Έμιλ, η άλκη που πιάστηκε στην Αυστρία μετά από καλοκαιρινή περιπλάνηση στην Κεντρική Ευρώπη και έγινε viral

Κόσμος

Η οδύσσεια του ζώου προσέλκυσε δεκάδες χιλιάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ομάδες να μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο από τις θεάσεις του

Μια νεαρή αρσενική άλκη με το παρατσούκλι Έμιλ, του οποίου οι περιπλανήσεις στην Κεντρική Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι τον έκαναν διάσημο στο διαδίκτυο, πιάστηκε από τις αρχές στην Αυστρία.

Το ζώο εντοπίστηκε από αυστριακούς αξιωματούχους άγριας ζωής τη Δευτέρα, κοντά σε έναν αυτοκινητόδρομο στο χωριό Σάτλεντ στην βόρεια Αυστρία κατά την ώρα αιχμής.

Στη συνέχεια, του τοποθετήθηκε GPS και αφέθηκε ελεύθερο στην άκρη του Βοημικού Δάσους κοντά στα αυστριο-τσεχικά σύνορα, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο οργανισμός για την προστασία των ζώων Tierschutz Austria επέκρινε τους αξιωματούχους για τον χειρισμό της κατάστασης, επισημαίνοντας την έλλειψη διαφάνειας και συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών.

«Η κατάσταση με τον Έμιλ δείχνει ξεκάθαρα ότι χρειάζονται επειγόντως περισσότεροι διάδρομοι άγριας ζωής κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων και των σιδηροδρομικών γραμμών, προκειμένου να αποφευχθούν οι συγκρούσεις μεταξύ ανθρώπων και άγριας ζωής», ανέφερε η ομάδα σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Έμιλ εθεάθη για πρώτη φορά στην Τσεχική Δημοκρατία σε ένα βορειοανατολικό χωριό στις αρχές Ιουνίου. Πιστεύεται ότι εισήλθε στη χώρα από την Πολωνία. Έκτοτε, έχει περιπλανηθεί στη Σλοβακία και σε μεγάλα τμήματα της Αυστρίας, σύμφωνα με ένα διαδικτυακό εργαλείο παρακολούθησης του ταξιδιού του.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το ζώο εμφανίστηκε σε ένα προάστιο της αυστριακής πόλης Σεντ Πέλτεν. Βρήκε τον δρόμο του στις γραμμές του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού – προκαλώντας το κλείσιμο για αρκετές ώρες της κύριας γραμμής Βιέννης-Σάλτσμπουργκ, η οποία διέρχεται από την πόλη.

Η οδύσσεια του ζώου προσέλκυσε δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ομάδες να μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο από τις θεάσεις του.Είναι από τα σπάνια φαινόμενα το ταξίδι ενός ζώου να έχει προσελκύσει χιλιάδες θαυμαστές στο διαδίκτυο, να έχει προκαλέσει παγκόσμια πρωτοσέλιδα και να έχει πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά με το αν είναι άλκη ή μεγάλο ελάφι.

