Δυτική Όχθη: Κλίμα ευφορίας για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από δυτικές χώρες

Πλήθη Παλαιστινίων συγκεντρώνονται στη Δυτική Όχθη, κουνώντας σημαίες και κρατώντας αφίσες του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς για να γιορτάσουν το κύμα αναγνώρισης από τις δυτικές δυνάμεις ενός παλαιστινιακού κράτους.

Εθνικιστικά συνθήματα ηχούν από μεγάφωνα στην κεντρική πλατεία της πόλης της Ραμάλα, όπου ένα πλήθος άνω των 100 ατόμων κρατούσε παλαιστινιακές και ευρωπαϊκές σημαίες δίπλα σε πινακίδες που έγραφαν «σταματήστε τη γενοκτονία».

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από το πολιτικό κίνημα του Αμπάς, τη Φατάχ, και την Παλαιστινιακή Αρχή — η οποία ασκεί περιορισμένο έλεγχο στη Δυτική Όχθη — ανταλλάσσουν χειραψία και χαμογελούν.

«Αυτή η αναγνώριση είναι ένα πρώτο βήμα σε μια διαδικασία που ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί», δήλωσε στο AFP ο Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, γενικός γραμματέας της κεντρικής επιτροπής της Φατάχ.

«Είναι το αποτέλεσμα περισσότερο από έναν αιώνα αντίστασης και αποφασιστικότητας του λαού μας».

Ο Ρατζούμπ τόνισε ότι ένιωσε συγκινημένος ακούγοντας τις ομιλίες που έγιναν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη το προηγούμενο βράδυ.

«Πρέπει να μάθουμε από το παρελθόν και να ενώσουμε τον λαό», λέει.

Η 39χρονη Μεϊσούν Μαχμούντ, η οποία είναι επίσης μέλος της Φατάχ, είπε: «Ήρθαμε εδώ σήμερα για να ευχαριστήσουμε τις χώρες που έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, αλλά και για να τους ζητήσουμε να συνεχίσουν να μας υποστηρίζουν για να σταματήσουμε τον πόλεμο».

«Ήρθε η ώρα ο κόσμος να αναλάβει την ευθύνη», προσθέτει.

Βορειότερα, στην πόλη Τουλκαρέμ, δεκάδες ακόμη συγκεντρώθηκαν, κρατώντας τις σημαίες των χωρών που αναγνωρίζουν πλέον ένα παλαιστινιακό κράτος.

Κύμα αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους

Η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών δυνάμεων αναγνωρίζει πλέον ένα παλαιστινιακό κράτος, μετά από επίσημες δηλώσεις τη Δευτέρα από τη Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και άλλους, μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα και αυξανόμενη βία στη Δυτική Όχθη.

Μια μέρα νωρίτερα, η Βρετανία, η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Πορτογαλία έκαναν επίσης το ίδιο βήμα.

Πηγή: AFP, Times of Israel