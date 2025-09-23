Logo Image

Τραμπ: Οι χώρες σας «πάνε κατά διαβόλου» λόγω ανοιχτών συνόρων – Αλλοδαποί το 54% των κρατουμένων στην Ελλάδα

Κόσμος

Τραμπ: Οι χώρες σας «πάνε κατά διαβόλου» λόγω ανοιχτών συνόρων – Αλλοδαποί το 54% των κρατουμένων στην Ελλάδα

Η αναφορά Τραμπ στην Ελλάδα με αφορμή το μεταναστευτικό από το βήμα της ΓΣ του ΟΗΕ

Μια σκληρή προειδοποίηση για το θέμα του μεταναστευτικού προς τις ευρωπαϊκές χώρες επεφύλασσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του από το βήμα της ΓΣ του ΟΗΕ.

«Ήρθε η ώρα να τερματιστεί το αποτυχημένο πείραμα των ανοιχτών συνόρων», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος προσθέτοντας «οι χώρες σας πάνε κατά διαβόλου».

Προς επίρρωση των επιχειρημάτων του μάλιστα παρέθεσε μερικά στατιστικά στοιχεία για τα ποσοστά των αλλοδαπών εγκλείστων στις φυλακές διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών:

«Το 50% των κρατουμένων στις γερμανικές φυλακές είναι αλλοδαποί, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Αυστρία είναι 53%, στην Ελλάδα 54% και στην ‘όμορφη Ελβετία’ 72%», είπε ο Τραμπ.

«Η παράνομη μετανάστευση είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος»

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την παράνομη μετανάστευση ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τη χώρα του και για άλλες χώρες. «Τώρα (σ.σ. μετά τη λήψη μέτρων) κανένας δεν τολμά να διασχίσει τα σύνορα» επεσήμανε και κατηγόρησε τον ΟΗΕ ότι δεν σταμάτησε τη ροή των μεταναστών.

«Εμείς επιβεβαιώνουμε ότι η Αμερική ανήκει στους Αμερικάνους. Ενθαρρύνω κάθε χώρα να φυλά τα σύνορά της» επεσήμανε.

Ο Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση στον δήμαρχο του Λονδίνου. Τόνισε, δε, πως οι χώρες πρέπει να διαφυλάξουν τα σύνορα και τον εθνικό τους χαρακτήρα.

