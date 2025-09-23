Ταϊβάν: Δύο νεκροί και 30 αγνοούμενοι από τον υπερτυφώνα Ραγκάσα

Δυο νεκροί και τουλάχιστον 30 άνθρωποι αγνοούμενοι ο έως τώρα τραγικός απολογισμός στην Ταϊβάν από το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές ο θάνατος των δύο πολιτών προκλήθηκε στην ανατολική κομητεία Χουαλιέν, όταν υπερχείλισε μια ορεινή τεχνητή λίμνη.

Η υπερχείλιση της λίμνης η οποία σχηματίστηκε από κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από προηγούμενες έντονες βροχοπτώσεις στην αραιοκατοικημένη ανατολική Ταϊβάν έστειλε ένα «τείχος νερού στην πόλη Γκουανγκφού.

Διασώστες από όλη την Ταϊβάν κατευθύνονται προς την πληγείσα πόλη Γκουανγκφού. Σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση η Ταϊβάν κατέγραψε σχεδόν 60 εκατοστά βροχόπτωσης στο ανατολικό τμήμα του νησιού λόγω του τυφώνα.