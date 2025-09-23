Η Κομισιόν πρέπει να διακόψει τους δεσμούς με τη Λιβύη μετά την επίθεση σε πλοίο διάσωσης μεταναστών, προειδοποιούν διεθνείς οργανώσεις

Μια συμμαχία μη κυβερνητικών οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταματήσει τη συνεργασία με τη Λιβύη, μετά την επίθεση σε πλοίο διάσωσης μεταναστών, κατηγορώντας τις Βρυξέλλες ότι χρηματοδοτούν δυνάμεις που «επέτρεψαν και νομιμοποίησαν κακοποιήσεις».

Η επιστολή, σύμφωνα με δημοσίευμα του POLITICO, πρόκειται να σταλεί στον Επίτροπο Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούννερ και στην Επίτροπο για τη Μεσόγειο Ντούμπραβκα Σούικα την Τετάρτη, οι οργανώσεις καταδικάζουν την επίθεση στις 24 Αυγούστου στο πλοίο διάσωσης Ocean Viking από την Λιβυκή Ακτοφυλακή.

Το Ocean Viking, της γαλλικής ΜΚΟ SOS Méditerranée, δέχτηκε πυρά από περιπολικό σκάφος της Λιβύης, χρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω του ιταλικού προγράμματος SIBMMIL. Στο πλοίο βρίσκονταν πάνω από 30 μέλη του πληρώματος και 87 διασωθέντες μετανάστες, όταν εκατοντάδες πυροβολισμοί έπεσαν χωρίς προειδοποίηση σε διεθνή ύδατα, σύμφωνα με την οργάνωση.

Οι οργανώσεις, μεταξύ άλλων η Amnesty International, η ActionAid, η SOS Méditerranée, η Emergency, οι Médecins Sans Frontières, η Mediterranea Saving Humans και η Refugees in Libya, υποστηρίζουν ότι η επίθεση αποκαλύπτει σχεδόν μια δεκαετία αποτυχημένης πολιτικής της ΕΕ.

Οι ΜΚΟ κατηγορούν την Κομισιόν ότι κλείνει τα μάτια «παρά τα συντριπτικά στοιχεία» για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις λιβυκές αρχές, και ότι διαχειρίζεται λανθασμένα τα ίδια της τα προγράμματα αρνούμενη να δημοσιοποιήσει τους ελέγχους ασφαλείας που διενεργεί για να διασφαλίσει ότι τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ δεν βλάπτουν ανθρώπους.

Απαιτούν από τις Βρυξέλλες να αποκαταστήσουν «το κράτος δικαίου στα θαλάσσια σύνορά της· να αναστείλουν άμεσα τη συνεργασία με τη Λιβύη· να πιέσουν την Ιταλία να τερματίσει το Μνημόνιο Κατανόησης του 2017 με τη Λιβύη· και να καλέσουν άλλα κράτη-μέλη να αποφύγουν παρόμοιες συμφωνίες».

Η έκκληση έρχεται σε μια περίοδο που η εσωτερική αναταραχή της Λιβύης περιπλέκει την ευρωπαϊκή διπλωματία. Η χώρα παραμένει διαιρεμένη μεταξύ αντίπαλων κυβερνήσεων σε Τρίπολη και Βεγγάζη, που υποστηρίζονται από ανταγωνιστικές δυνάμεις όπως η Ρωσία και η Τουρκία. Η Μόσχα έχει αυξήσει την παρουσία της με παραδόσεις όπλων και σχέδια για ναυτική βάση στην Τόμπρουκ, ενώ η Άγκυρα έχει συνάψει θαλάσσιες συμφωνίες που η Ελλάδα θεωρεί παράνομες.

Στις 8 Ιουλίου, μια αποστολή της ΕΕ υπό τον Μπρούννερ στη Βεγγάζη εκδιώχθηκε αιφνιδιαστικά, αναταράσσοντας τις σχέσεις με την ανατολική κυβέρνηση της Βεγγάζης. Ο Μπρούννερ δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες πρέπει να συνεχίσουν να συνομιλούν με τον ισχυρό άνδρα της Βεγγάζης, Χαλίφα Χάφταρ, ως αναγκαίο βήμα για να αποτραπεί η περαιτέρω χρησιμοποίηση της μετανάστευσης από τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ως εργαλείο.

Με πληροφορίες από POLITICO