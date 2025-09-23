Λούλα ντα Σίλβα στον ΟΗΕ: Η καταδίκη Μπολσονάρου είναι ένα μήνυμα προς τους «επίδοξους αυταρχικούς ηγέτες και όσους τους υποστηρίζουν»

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα είναι ο πρώτος ηγέτης που μιλάει στη σημερινή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Καταφέρθηκε της ακροδεξιάς, ειδικά στην πατρίδα του, τη Βραζιλία, καθώς αναφέρθηκε στον προκάτοχό του Ζαΐχ Μπολσονάρου. Όπως είπε, οι κατηγορίες της Βραζιλίας εναντίον του πρώην προέδρου Μπολσονάρου και η καταδίκη του για σχέδιο πραξικοπήματος είναι ένα μήνυμα προς τους «επίδοξους αυταρχικούς ηγέτες και όσους τους υποστηρίζουν».

Επίσης, άσκησε κριτική σε αυτό που αποκαλεί «επιθετικότητα κατά της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας», η οποία φαίνεται να αποτελεί αναφορά στις κυρώσεις των ΗΠΑ σε Βραζιλιάνους δικαστές που εμπλέκονται στη δίκη του Μπολσονάρου και στις οικογένειές τους.

Έγκλημα και τρομοκρατία

Ακόμη, ο πρόεδρος της Βραζιλίας έκανε αναφορά στη σύγκριση που έχει δει μεταξύ εγκλήματος και τρομοκρατίας, λέγοντας πως είναι «ανησυχητική».

«Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών είναι η συνεργασία για την καταστολή του ξεπλύματος χρήματος και τον περιορισμό του εμπορίου όπλων», τόνισε.

Ακόμη, ο Λούλα είπε ότι «η χρήση θανατηφόρας βίας σε καταστάσεις που δεν συνιστούν ένοπλη σύγκρουση είναι να εκτελείς ανθρώπους χωρίς δίκη». Αυτή η αναφορά φαίνεται να φωτογραφίζει τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε σκάφη της Βενεζουέλας και τον χαρακτηρισμό των καρτέλ ναρκωτικών ως τρομοκρατικές ομάδες από τον Τραμπ.

