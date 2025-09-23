Ντόναλντ Τραμπ: Τερμάτισα 7 πολέμους, αξίζω Νομπελ Ειρήνης – Πού ήταν ο ΟΗΕ;

Με απόλυτη αυτοπεποίθηση και το γνώριμο ύφος του, ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ παρουσίασε τα «επιτεύγματά του σε μόλις 8 μήνες διακυβέρνησης» και υπογράμμισε ότι η «χρυσή εποχή» των ΗΠΑ έχει αρχίσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι «7 πόλεμοι έλαβαν τέλος» χάρη στη δική του παρέμβαση, για αυτό και αξίζει ένα Νόμπελ Ειρήνης.

Αιχμές κατά του ΟΗΕ

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε αιχμές κατά του ΟΗΕ, κατηγορώντας τον Οργανισμό ότι «δεν έκανε τίποτα» για τον τερματισμό των συγκρούσεων. «Εγώ χρειάστηκε να παρέμβω για να τελειώσουν αυτοί οι πόλεμοι. Εμείς θέλουμε να σώσουμε ζωές. Πού ήταν ο ΟΗΕ; Ποιος είναι ο σκοπός του ΟΗΕ;» διερωτήθηκε και πρόσθεσε: «Το μόνο που φαίνεται να κάνουν είναι να γράφουν μια πολύ έντονα διατυπωμένη επιστολή και μετά να μην δίνουν συνέχεια σε αυτήν την επιστολή. Είναι κενά λόγια, και τα κενά λόγια δεν λύνουν τον πόλεμο. Το μόνο πράγμα που λύνει τον πόλεμο και τους πολέμους είναι η δράση».

Πρόσθεσε, δε, με έμφαση: «Κανονικά θα έπρεπε να πάρω Νόμπελ Ειρήνης για κάθε ένα από αυτά τα επιτεύγματά μου, γιατί εκατομμύρια ανθρώπων δεν σκοτώνονται πλέον».

«Η πιο hot χώρα στον κόσμο»

Ο Τραμπ παρουσίασε τις Ηνωμένες Πολιτείες ως την «πιο hot χώρα παγκοσμίως», μιλώντας για την ισχυρή οικονομία, τον στρατό, τις διεθνείς φιλίες αλλά και την «αναστροφή της καταστροφής που κληρονόμησε από την προηγούμενη κυβέρνηση».

«Σήμερα, μόλις οκτώ μήνες μετά την έναρξη της θητείας μου, είμαστε η πιο δυνατή χώρα στον κόσμο, με την ισχυρότερη οικονομία, τα ισχυρότερα σύνορα, τον ισχυρότερο στρατό και το ισχυρότερο πνεύμα», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι «η χρυσή εποχή της Αμερικής είναι εδώ».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ακόμη ότι «η παράνομη μετανάστευση έχει μηδενιστεί», λέγοντας πως πριν από λίγα χρόνια οι ΗΠΑ είχαν γελοιοποιηθεί διεθνώς. «Σήμερα χρησιμοποιούμε τα καλύτερα μέσα για να υπερασπιστούμε τα σύνορά μας», ανέφερε.

Θέλω να συνεργαστώ με όλες τις χώρες για να περιορίσουμε την επέκταση των πυρηνικών όπλων, επεσήμανε ο Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας πως «εμείς έχουμε τα καλύτερα όπλα, αλλά δεν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε».

«Βιάστηκαν να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη»

«Κάποιες χώρες και μάλιστα μεγάλες δυτικές χώρες βιάστηκαν να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος. Δεν αναγνωρίζουν τις καταστροφές της Χαμάς. Αυτά που ζητεί η Χαμάς δεν θα της δοθούν. Δεν θα της επιτρέψουμε να κρατά τους ομήρους. Πρέπει να απελευθερώσετε τους ομήρους κύριοι της Χαμάς» ανέφερε ο Τραμπ και συνέχισε: «Πρέπει να βρούμε μια ειρηνική λύση, θέλουμε πίσω τους ομήρους».

«Πίστευα πως ο Πούτιν θα ήταν έτοιμος να μιλήσει μαζί μου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πως πίστευε ότι θα τερμάτιζε πολύ γρήγορα τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Πίστευα πως ο Πούτιν θα ήταν έτοιμος να μιλήσει μαζί μου και θα τερμάτιζε τον πόλεμο πολύ γρήγορα» σημείωσε και συνέχισε: «Όλοι πίστευαν πως θα κέρδιζε τον πόλεμο σε τρεις μέρες. Η κατάσταση τώρα δεν είναι υπέρ της Ρωσίας».

«Αυτός ο πόλεμος δεν έπρεπε καν να ξεκινήσει. Βλέπετε τι γίνεται με κακές ηγεσίες, με τον ΟΗΕ» τόνισε. «Πριν λίγες εβδομάδες δεν ήμουν καθόλου ευχαριστημένος με την είδηση πως η Ρωσία δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επιβάλουν δασμούς που θα βοηθήσουν τόσο τη χώρα μου, όσο και να σταματήσουν οι πόλεμοι» τόνισε.

Ο Τραμπ ανέφερε πως η Ευρώπη πρέπει να σταθεί στο ύψος της και επεσήμανε πως είναι ντροπή να βλέπει πως δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε εξάλλου τα βιολογικά όπλα ως τη μεγαλύτερη απειλή.

«Η παράνομη μετανάστευση είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος»

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την παράνομη μετανάστευση ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τη χώρα του και για άλλες χώρες. «Τώρα (σ.σ. μετά τη λήψη μέτρων) κανένας δεν τολμά να διασχίσει τα σύνορα» επεσήμανε και κατηγόρησε τον ΟΗΕ ότι δεν σταμάτησε τη ροή των μεταναστών.

«Εμείς επιβεβαιώνουμε ότι η Αμερική ανήκει στους Αμερικάνους. Ενθαρρύνω κάθε χώρα να φυλά τα σύνορά της» επεσήμανε. Τόνισε, δε, πως οι χώρες πρέπει να διαφυλάξουν τα σύνορα και τον εθνικό τους χαρακτήρα, ενώ επιτέθηκε εκ νέου στον δήμαρχο του Λονδίνου.

Η αναφορά στην Ελλάδα

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό και την εγκληματικότητα και επικαλούμενος παραδείγματα χωρών, ο Τραμπ σημείωσε μεταξύ άλλων ότι στη Γερμανία, την Ελβετία και την Ελλάδα η πλειονότητα των έγκλειστων σε φυλακές είναι μετανάστες.

Όπως τόνισε, σχεδόν το 50% των κρατουμένων στις γερμανικές φυλακές είναι αλλοδαποί, το αντίστοιχο ποσοστό στην Αυστρία είναι 53%, στην Ελλάδα 54% και στην «όμορφη Ελβετία» 72%.

«Ήρθε η ώρα να τερματιστεί το αποτυχημένο πείραμα των ανοιχτών συνόρων. Πρέπει να το τερματίσετε τώρα», είπε. «Οι χώρες σας πάνε κατά διαβόλου» συνέχισε απευθυνόμενος προς την Ευρώπη.

Trump just told UN delegates what no other world leader has the guts to say about open borders: “Your countries are going to HELL.” This is a paradigm shift in global diplomacy, and the room felt it. No room for ambiguity. “In Greece, the number was 54%, and in Switzerland,… pic.twitter.com/pgL3OgLeuD — Overton (@overton_news) September 23, 2025

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στο εμπόριο ναρκωτικών και στις αμερικανικές επιχειρήσεις εκτός της επικράτειας των ΗΠΑ. «Ο Μαδούρο να ξέρει ότι θα σταματήσουμε το εμπόριο ναρκωτικών» τόνισε.

Μιλώντας για την ανάπτυξη εθνοφυλακής στην Ουάσιγκτον για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, είπε πως «έγινε εξαιρετική δουλειά στην Ουάσιγκτον, τώρα είναι πολύ ασφαλής» και απηύθυνε πρόσκληση σε όποιον θέλει να βγει για φαγητό στην αμερικανική πρωτεύουσα.

«Παραμύθι» η κλιματική αλλαγή

Αναφερόμενος στην κλιματική αλλαγή, είπε: «Σήμερα είμαστε εδώ. Για ποια καταστροφή μιλάμε;». Έκανε λόγο για «παραμύθια» από «ανόητους ανθρώπους», ρίχνοντας εκ νέου «βέλη» στον ΟΗΕ. Είπε επίσης ότι πρέπει «να σταματήσει το ψέμα με την πράσινη ενέργεια».

Ο Τραμπ είπε πως οι επιστήμονες δεν αναγνωρίζουν πως η Κίνα είναι εκείνη που παράγει το περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα. «Οι οπαδοί των πράσινων πολιτικών δεν τα βλέπουν αυτά;» ανέφερε και έκανε λόγο για ρυθμίσεις που καταστρέφουν τις βιομηχανίες των ανεπτυγμένων χωρών. Τόνισε πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να βγάζουν περισσότερο πετρέλαιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο ενεργειακό κόστος και σε άλλα ζητήματα στην Ευρώπη και επεσήμανε πως «δεν είναι αυτή η Ευρώπη που αγαπώ».

«Χρησιμοποιήσαμε τους δασμούς σαν αμυντικό μηχανισμό»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι προκλήσεις στο εμπόριο είναι παρόμοιες με το κλίμα και έκανε λόγο για παραβίαση κανόνων από άλλα κράτη. Γι’ αυτό, όπως τόνισε, επιβλήθηκαν δασμοί. «Χρησιμοποιήσαμε τους δασμούς σαν αμυντικό μηχανισμό» επεσήμανε.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι η διοίκηση του «κοιμισμένου» Τζο Μπάιντεν ήταν η πιο διεφθαρμένη και αναφέρθηκε στους δασμούς στη Βραζιλία. Όπως τόνισε, πάντως, αγκαλιάστηκε με τον πρόεδρο της Βραζιλίας και συμφώνησαν να συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα. «Φαίνεται ωραίος άνθρωπος, τον συμπάθησα. Κάνω δουλειές μόνο με ανθρώπους που συμπαθώ. Είναι καλό σημάδι η χημεία που είχαμε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα» επεσήμανε.

H ατυχία με το teleprompter

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομιλία του άνοιξε με χιούμορ, εξαιτίας και ενός τεχνικού προβλήματος. Ενημέρωσε ότι το teleprompter δεν λειτουργεί και αστειευόμενος προειδοποίησε πως «όποιος είναι υπεύθυνος γι’ αυτό, θα βρει τον μπελά του».

Η φετινή ομιλία του Τραμπ στον ΟΗΕ μπορεί να είχε τις ίδιες δόσεις υπερβολής και αυτοπροβολής όπως το 2018, αλλά αυτή τη φορά οι αντιπρόσωποι τον άκουσαν με σιωπηλή προσοχή, χωρίς τα ειρωνικά γέλια που είχαν σημαδέψει την πρώτη του εμφάνιση στη Γενική Συνέλευση.

Το στίγμα της ομιλίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσήλθε σήμερα στη Γενική Συνέλευση ως σύμβολο μιας υπερδύναμης που έχει απομακρυνθεί από τους πολυμερείς θεσμούς, ως αρχιτέκτονας μίας «νέας τάξης πραγμάτων». Και θέλησε να δώσει το στίγμα του ηγέτη που αμφισβητεί και αποδομεί τις μεταπολεμικές ισορροπίες σε εμπόριο και ασφάλεια.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.