OHE: Το αστείο Τραμπ με το χαλασμένο ότο-κιου και την κυλιόμενη σκάλα

Κόσμος

REUTERS

Δείτε το βίντεο

Ενα χαλασμένο ότο-κιου και μια χαλασμένη κυλιόμενη σκάλα ήταν ό,τι καλύτερο πήρα μέχρι στιγμής από τον ΟΗΕ, είπε αστειευόμενος ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο αφότου ξεκίμησε την ομιλία του στη ΓΣ του ΟΗΕ.

Σχολιάζοντας τον χαλασμένο «προβολέα» της ομιλίας του λόγου του αστειεύτηκε ότι ίσως είναι καλύτερα καθώς με αυτόν τον τρόπο «μιλάς περισσότερο από καρδιάς».

«Όποιος χειρίζεται αυτόν τον τηλεπροβολέα έχει μεγάλο πρόβλημα», είπε ενώ λίγο μετά πρόσθεσε:

«Αυτά είναι τα δύο πράγματα που έλαβα από τα Ηνωμένα Έθνη: μια κακή κυλιόμενη σκάλα και ένα κακό τηλεπροβολέα», πρόσθεσε αργότερα, λέγοντας ότι φαινόταν να λειτουργεί ξανά.

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό  την ομιλία Τραμπ.

