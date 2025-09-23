NYT: Ο πατέρας του Έλον Μασκ κατηγορήθηκε ότι κακοποιούσε σεξουαλικά τα παιδιά του

Ο Έρρολ Μασκ, ο 79χρονος πατέρας του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ, έχει κατηγορηθεί ότι κακοποίησε σεξουαλικά πέντε από τα βιολογικά και τα θετά του παιδιά από το 1993, σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times την Τρίτη.

Το μέσο ανέφερε ότι αυτές οι κατηγορίες ενδέχεται να είναι ο λόγος που ο επιχειρηματίας, ο οποίος υπηρέτησε προσωρινά ως σύμβουλος στη δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ, αναφέρεται σπάνια στον πατέρα του – και ότι μέλη της οικογένειας του Έλον Μασκ ζήτησαν βοήθεια, οδηγώντας τον μερικές φορές να αναλάβει δράση για να παρέμβει.

Ο Έρρολ Μασκ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες που δημοσίευσαν οι Times, λέγοντας στο μέσο ότι πρόκειται για «ανοησίες» και «ψέματα».

Τι αναφέρει το δημοσίευμα

Αναφερόμενοι σε προσωπικά γράμματα, email και συνεντεύξεις με μέλη της οικογένειας, οι Times ανέφεραν ότι ο Έρρολ Μασκ, ο οποίος έχει τουλάχιστον εννέα παιδιά και θετά παιδιά και έχει παντρευτεί τρεις γυναίκες, «διατηρεί ισχυρό έλεγχο σε μεγάλο μέρος της οικογένειας».

Ο Έλον Μασκ δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό από το μέσο.

Με βάση δικαστικά έγγραφα, προσωπική αλληλογραφία, κοινωνικούς λειτουργούς και συνεντεύξεις με μέλη της οικογένειας, οι Times ανέφεραν ότι η πρώιμη κατηγορία κατά του Έρρολ Μασκ χρονολογείται από το 1993, όταν η τετράχρονη θετή του κόρη είπε στους συγγενείς ότι την είχε αγγίξει στο οικογενειακό σπίτι.

Δέκα χρόνια αργότερα, η θετή κόρη δήλωσε ότι τον συνέλαβε να μυρίζει τα βρώμικα εσώρουχά της, όπως ανέφεραν οι Times, προσθέτοντας ότι κάποια μέλη της οικογένειας τον έχουν επίσης κατηγορήσει για κακοποίηση δύο από τις κόρες του και ενός θετού γιου.

Σύμφωνα με το μέσο, τρεις ξεχωριστές έρευνες των αρχών άνοιξαν, επικαλούμενοι αστυνομικά και δικαστικά αρχεία, καθώς και μαρτυρίες μελών της οικογένειας. Δύο από αυτές τις έρευνες έληξαν χωρίς δράση, ενώ δεν είναι σαφές τι συνέβη με την τρίτη.

Αρνείται κάθε κατηγορία ο Έρρολ Μασκ

«Δεν υπήρχαν στοιχεία επειδή πρόκειται για ανοησίες», δήλωσε ο Έρρολ Μασκ στους Times, προσθέτοντας ότι «οι αναφορές είναι ψευδείς». Κατηγόρησε μέλη της οικογένειας ότι «υποκινούσαν τα παιδιά να λένε ψέματα» και ότι προσπαθούσαν να εκβιάσουν τον Έλον, τον πρωτότοκο γιο του.

Η δύσκολη σχέση του μεγιστάνα με τον πατέρα του

Ο Έλον Μασκ έχει περιγράψει τη δύσκολη σχέση με τον Έρρολ στις σπάνιες φορές που έχει σχολιάσει τον πατέρα του. Σε συνέντευξή του στο Rolling Stone το 2017 είπε ότι ο πατέρας του είχε κάνει «σχεδόν κάθε κακό που μπορείς να φανταστείς».

Στο προφίλ, ο Μασκ ανέφερε ότι πήγε να ζήσει με τον πατέρα του σε ηλικία 10 ετών, ενώ τα μικρότερα αδέλφια του, Κίμπαλ και Τόσκα, έμειναν με τη μητέρα τους.

«Συμπαθούσα τον πατέρα μου, γιατί η μητέρα μου είχε όλα τα τρία παιδιά. Φαινόταν πολύ λυπημένος και μόνος μόνος του. Οπότε σκέφτηκα, ‘Μπορώ να του κάνω παρέα’», είπε.

Συνέχισε: «Δεν καταλάβαινα πραγματικά εκείνη την εποχή τι είδους άνθρωπος ήταν… Δεν ήταν καλή ιδέα».

Χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες, είπε στο μέσο: «Ο πατέρας μου θα έχει ένα προσεκτικά σχεδιασμένο σχέδιο κακίας. Θα σχεδιάζει κακία».

Με πληροφορίες από New York Times