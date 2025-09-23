Η Ισπανία ενέκρινε ένα «πλήρες» εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ

Η ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε ένα «πλήρες» εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ, μέρος ενός πακέτου μέτρων που αποσκοπούν στην παύση αυτού που ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αποκάλεσε «γενοκτονία στη Γάζα».

Το διάταγμα απαγορεύει όλες τις εξαγωγές αμυντικού υλικού και προϊόντων ή τεχνολογιών διπλής χρήσης στο Ισραήλ, καθώς και την εισαγωγή τέτοιου εξοπλισμού στην Ισπανία, δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο σε συνέντευξη Τύπου.

Μπλοκάρει επίσης τα αιτήματα για τη διαμετακόμιση καυσίμων αεροσκαφών με πιθανές στρατιωτικές εφαρμογές και απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων που προέρχονται από ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισής τους, αναφέρει ο Κουέρπο.

«Αυτό το διάταγμα αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός και πρωτοποριακό σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά το πλήρες εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ», δήλωσε ο Κουέρπο σε συνέντευξη Τύπου μετά την έγκριση του μέτρου από το υπουργικό συμβούλιο.

Η κυβέρνηση αναφέρει ότι το διάταγμα «ενισχύει νομικά» την απαγόρευση πωλήσεων ή αγορών στρατιωτικού εξοπλισμού με το Ισραήλ, την οποία εφάρμοζε από την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα.

Πηγή: AFP