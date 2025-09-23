Ερντογάν: Είμαστε η φωνή των καταπιεσμένων – Ο κόσμος «είναι μεγαλύτερος από πέντε» χώρες

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στέλνει μήνυμα προς πάσα κάθε κατεύθυνση πως η Τουρκία είναι ισχυρή περιφερειακή δύναμη, λέγοντας ότι «ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από πέντε [χώρες]».

Ειδικότερα, ο Ερντογάν σημειώνει:

«Από το 2005 έως το 2025… στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Συνεχίζοντας να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα, να αντιστεκόμαστε στην αδικία, να είμαστε η φωνή των καταπιεσμένων, να διακηρύττουμε ότι ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από πέντε…».

2005’ten 2025’e… #UNGA80 Hakkı savunmaya, adaletsizliğe karşı durmaya, mazlumun sesi olmaya, dünyanın 5’ten büyük olduğunu haykırmaya devam… https://t.co/ssog68Hrua pic.twitter.com/RCHkofTcJL — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 23, 2025

Η ανάρτηση του Ερντογάν γίνεται λίγο πριν μιλήσει σήμερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Διαβάστε ακόμη:

→ Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν