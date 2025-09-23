Μελάνια Τραμπ: Συνάντηση με την Ολένα Ζελένσκα για «λόγους ευγενείας»

Σύμβουλος της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ υποβάθμισε τη σημασία της επικείμενης συνάντησης της Μελάνια Τραμπ με την Ολένα Ζελένσκα, λέγοντας πως πρόκειται απλώς για έναν «ευγενικό χαιρετισμό» στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η Ζελένσκα είχε ζητήσει επανειλημμένα μια επίσημη συνάντηση, ακόμη και μέσω επιστολής που παρέδωσε προσωπικά στον Τραμπ ο σύζυγός της, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον σύμβουλο Μαρκ Μπέκμαν, «δεν υπάρχει καμία ουσιαστική συνομιλία ή διμερής συνάντηση προγραμματισμένη».

Η Μελάνια Τραμπ αναμένεται αργότερα σήμερα να μιλήσει σε εκδήλωση συζύγων αρχηγών κρατών, όπου θα παρουσιάσει τη νέα πρωτοβουλία της με τίτλο «Fostering the Future Together».

