Δυτική Όχθη: Ανησυχίες για αναγνώριση των παράνομων εποικισμών από τον Τραμπ

Βρετανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να νομιμοποιήσει τους παράνομους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη ως αντίποινα για την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και άλλων χωρών να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη.

Πηγές εντός της βρετανικής κυβέρνησης πιστεύουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο να αναγνωρίσει επίσημα τις ισραηλινές κοινότητες στην περιοχή, κάτι που θα αποτελούσε σοβαρό πλήγμα για την επίτευξη μιας λύσης δύο κρατών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ο Τραμπ θα μπορούσε να θίξει το θέμα στην ομιλία του παρά τις έντονες διπλωματικές προσπάθειες των Αράβων και των δυτικών ηγετών να αποτρέψουν κάτι τέτοιο.

«Όπως πάντα με αυτόν τον πρόεδρο, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει, αλλά ανησυχούμε για το τι μπορεί να συμβεί», είπε Βρετανός αξιωματούχος, στον Guadian.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει, αλλά ένας εκπρόσωπος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν είναι προσηλωμένος σε μία μόνο λύση για τη Μέση Ανατολή. Πρόσθεσε ότι δεν θα τον περιορίσουν τα αποτυχημένα σχέδια του παρελθόντος.

Αρκετές χώρες έχουν αναγνωρίσει την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση τις τελευταίες ημέρες, με την κυβέρνηση Τραμπ να χαρακτηρίζει την κίνηση «θεατρική».

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.