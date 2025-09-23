Αντόνιο Γκουτέρες στη Γ.Σ. του ΟΗΕ: Να τερματιστούν οι συγκρούσεις στο Σουδάν, την Ουκρανία και τη Γάζα

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, απευθύνθηκε πριν λίγο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αναφερόμενος τόσο στις παγκόσμιες συρράξεις και στη δράση για την κλιματική αλλαγή.

Ο κ. Γκουτέρες μίλησε για την ίδρυση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία, όπως λέει, γεννήθηκε από μια «πρακτική στρατηγική για την επιβίωση της ανθρωπότητας».

Αποκάλεσε τον ΟΗΕ «τείχος προστασίας ενάντια στις φλόγες των συγκρούσεων και του τρίτου παγκόσμιου πολέμου». «Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό», τόνισε.

Ογδόντα χρόνια αργότερα, τα συγκεντρωμένα έθνη αντιμετωπίζουν τα ίδια ερωτήματα που αντιμετώπισαν οι ιδρυτές του ΟΗΕ, επισήμανε ο Γκουτέρες.

«Τι είδους κόσμο επιλέγουμε να χτίσουμε μαζί;» διερωτήθηκε.

Για Σουδάν, Ουκρανία, Γάζα

«Πρέπει να κάνουμε μια επιλογή», ​​συνεχίζει ο Γκουτέρες, καλώντας την αίθουσα να επιβεβαιώσει το διεθνές δίκαιο, τις αρχές του οποίου, όπως λέει, ήταν θεμελιώδεις για τον ΟΗΕ.

Προτρέπει τα κράτη να επικρίνουν τις χώρες που «ενεργούν σαν να μην ισχύουν οι κανόνες γι’ αυτές».

Στη συνέχεια, αρχίζει να μιλάει για τη βία που αντιμετωπίζουν οι άμαχοι στο Σουδάν και προτρέπει όλα τα μέρη να εργαστούν για την προστασία τους.

Προχωρώντας σε άλλες συγκρούσεις, ο Γκουτέρες ζητά «διαρκή εκεχειρία» και ειρήνη στην Ουκρανία.

«Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει» τις επιθέσεις στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, λέει, και ζητά επίσης μόνιμη εκεχειρία στη Γάζα, αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή και απελευθέρωση όλων των ομήρων, εν μέσω της εντατικοποίησης του λιμού και των δολοφονιών παλαιστινιακού λαού.

Για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κλιματική δράση

Ακόμη, ο Αντόνιος Γκουτέρες είπε ότι ο ΟΗΕ πρέπει να ανταποκριθεί στις ευθύνες του, να είναι πιο διαφανής και να αντιμετωπίσει τις αδικίες.

Και πρόσθεσε ότι «πρέπει να επιλέξουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα» καθώς απευθύνεται τώρα στη συνέλευση στα γαλλικά, αφού ξεκίνησε στα αγγλικά.

Επιπλέον, ο Γκουτέρες τόνισε ότι απαιτούνται μεταρρυθμίσεις στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και ζήτησε «μεγαλύτερη συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών όσον αφορά τη σύνθεσή τους και τη λήψη αποφάσεων».

Ο γενικός γραμματέας μιλάει τώρα για την ανάγκη δράσης για το κλίμα. «Τα ορυκτά καύσιμα είναι ένα χαμένο στοίχημα», λέει στη συνέλευση, καλώντας τις βιομηχανικές χώρες της G20 να δεσμευτούν για μειώσεις εκπομπών.

«Έχουμε τις λύσεις και τα εργαλεία, αλλά πρέπει να επιλέξουμε τη δικαιοσύνη για το κλίμα και τη δράση για το κλίμα», είπε.

Πηγή: BBC