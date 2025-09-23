Ισραηλινή εισβολή στην πόλη της Γάζας: Πόσο κοστίζει η οδός της σωτηρίας

Την ώρα που πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα σε ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, τα ισραηλινά τεθωρακισμένα προελαύνουν προς το κέντρο της πόλης της Γάζας, μία από τις βαθύτερες ισραηλινές εισβολές στην πόλη από την ανακοίνωση της έναρξης της επιχείρησης από το Ισραήλ.

Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι συνεχίζουν να φεύγουν προς τα νότια κατά μήκος της παραλιακής οδού al-Rashid.

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε άρμα μάχης σταθμευμένο σε απόσταση μικρότερη από 500 μέτρα από το νοσοκομείο al-Shifa, που κάποτε ήταν η μεγαλύτερη υγειονομική μονάδα της Γάζας.

Ένα άλλο δείχνει ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο τμήμα της πόλης, κοντά στην έδρα του ΟΗΕ, που βρίσκεται μόλις 700 μέτρα από το κέντρο της πόλης.

Καθώς ο στρατός προελαύνει,

Ο ακριβής αριθμός των ανθρώπων που κατάφεραν να φύγουν παραμένει ασαφής, αλλά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τοπικών αρχών, περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται στις γειτονιές Ριμάλ, Γιαρμούκ, Σέιχ Ατζλίν και στα όρια της περιοχής Σάμπρα της πόλης της Γάζας.

Την ίδια ώρα, το κόστος της εκκένωσης έχει ξεπεράσει τα 3.000 δολάρια ανά οικογένεια – ένα ποσό που είναι απαγορευτικό για τους περισσότερους κατοίκους της πόλης της Γάζας.

Ο Σουλτάν Νασάρ, 62 ετών, πατέρας πέντε παιδιών από τη Σαμπρά, λέει στο BBC: «Τα άρματα μάχης βρίσκονται μόλις λίγα μέτρα από το σπίτι μου, αλλά δεν μπορώ να αντέξω οικονομικά το κόστος της φυγής. Ο θάνατος είναι παντού, τόσο στο βορρά όσο και στο νότο».

Ο παλαιστίνιος δημοσιογράφος Φάτι Σαμπάχ, ο οποίος ζει στο νότιο τμήμα της Γάζας, περιγράφει πώς η οικογένειά του γλίτωσε παρά τρίχα από μια ισραηλινή εισβολή.

«Η γυναίκα μου και ο γιος μου πήγαν στο διαμέρισμά μας για να πάρουν μερικά πράγματα. Ξαφνικά βρέθηκαν παγιδευμένοι, καθώς τα άρματα μάχης περικύκλωσαν την περιοχή. Πέρασαν τη δυσκολότερη νύχτα της ζωής τους μέχρι να καταφέρουν να διαφύγουν από την πίσω πόρτα. Είναι απίστευτο το πόσο γρήγορα τα άρματα μάχης έφτασαν στο κέντρο της πόλης».