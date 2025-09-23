Logo Image

Κόσμος

Φον ντερ Λάιεν: Η κρίσιμη υποδομή μας βρίσκεται σε κίνδυνο

EPA/OLIVIER HOSLET

«Η Ευρώπη θα απαντήσει σε αυτήν την απειλή με δύναμη και αποφασιστικότητα», ανέφερε η επικεφαλής της Κομισιόν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι συνομίλησε με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, σχετικά με τη χθεσινοβραδινή αναστάτωση στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

Στην ανάρτησή της έγραψε:

«Ενώ τα γεγονότα εξακολουθούν να διερευνώνται, είναι σαφές ότι γινόμαστε μάρτυρες ενός μοτίβου επίμονης αμφισβήτησης στα σύνορά μας.

Η κρίσιμη υποδομή μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Και η Ευρώπη θα απαντήσει σε αυτήν την απειλή με δύναμη και αποφασιστικότητα».

