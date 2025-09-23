Φον ντερ Λάιεν: Η κρίσιμη υποδομή μας βρίσκεται σε κίνδυνο

Στην ανάρτησή της έγραψε:

«Ενώ τα γεγονότα εξακολουθούν να διερευνώνται, είναι σαφές ότι γινόμαστε μάρτυρες ενός μοτίβου επίμονης αμφισβήτησης στα σύνορά μας.

Η κρίσιμη υποδομή μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Και η Ευρώπη θα απαντήσει σε αυτήν την απειλή με δύναμη και αποφασιστικότητα».