Φον ντερ Λάιεν: Η κρίσιμη υποδομή μας βρίσκεται σε κίνδυνο

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι συνομίλησε με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, σχετικά με τη χθεσινοβραδινή αναστάτωση στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.
Στην ανάρτησή της έγραψε:
«Ενώ τα γεγονότα εξακολουθούν να διερευνώνται, είναι σαφές ότι γινόμαστε μάρτυρες ενός μοτίβου επίμονης αμφισβήτησης στα σύνορά μας.
Η κρίσιμη υποδομή μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Και η Ευρώπη θα απαντήσει σε αυτήν την απειλή με δύναμη και αποφασιστικότητα».
Just spoke with PM Frederiksen regarding the drones incursion around Copenhagen airport.
While the facts are still being established, it is clear we are witnessing a pattern of persistent contestation at our borders.
Our critical infrastructure is at risk.
And Europe will…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 23, 2025