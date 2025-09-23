To Ιράν και Ευρωπαίοι υπουργοί θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες για τα πυρηνικά στη Νέα Υόρκη

Οι Ιρανοί και Ευρωπαίοι υπουργοί θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες για τα πυρηνικά στη Νέα Υόρκη την Τρίτη, σύμφωνα με γαλλική διπλωματική πηγή, μετά την ψήφιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπέρ της επαναφοράς των κυρώσεων για το ατομικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έχει προθεσμία μέχρι το τέλος του Σαββάτου για να καταλήξει σε συμφωνία με τους Βρετανούς, Γάλλους, Γερμανούς και Ευρωπαίους ομολόγους του, ώστε να αποφευχθεί η επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ, οι οποίες είχαν ανασταλεί βάσει συμφωνίας που υπογράφηκε το 2015.

Πηγή: AFP