Τομ Μπάρακ: «Πιθανότατα δεν θα υπάρξει ποτέ ειρήνη» στη Μέση Ανατολή

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, Τομ Μπαράκ, δήλωσε ότι «πιθανότατα δεν θα υπάρξει ποτέ ειρήνη» στη Μέση Ανατολή, σε συνέντευξή του στο IMI media με έδρα τα ΗΑΕ.

«Κοιτάξτε, ”τέλος παιχνιδιού”, όταν λέμε ειρήνη, είναι μια ψευδαίσθηση. Δεν υπήρξε ποτέ ειρήνη. Πιθανότατα δεν θα υπάρξει ποτέ ειρήνη, επειδή όλοι αγωνίζονται για νομιμότητα», είπε ο Μπαράκ.

«Έτσι, οι άνθρωποι λένε, “λοιπόν, πολεμούν για σύνορα και όρια”. Δεν είναι αυτό για το οποίο πολεμούν, ένα σύνορο ή ένα όριο είναι το νόμισμα μιας διαπραγμάτευσης. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι κάποιος θέλει κυριαρχία, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να υποταχθεί», λέει.

«Δεν υπάρχει αραβική λέξη για την υποταγή. Δεν μπορούν να σκεφτούν την «υποταγή», οπότε τελικά, η ευημερία είναι η μόνη απάντηση», πρόσθεσε.