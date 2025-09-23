Ντόναλντ Τουσκ: Η Πολωνία θα ανοίξει ξανά τα σύνορα με τη Λευκορωσία

Τα συνοριακά περάσματα μεταξύ Πολωνίας και Λευκορωσίας θα ανοίξουν ξανά τα μεσάνυχτα από την Τετάρτη έως την Πέμπτη, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Η Πολωνία έκλεισε τα σύνορά της με τη Λευκορωσία αυτόν τον μήνα ως αποτέλεσμα των στρατιωτικών ασκήσεων υπό την ηγεσία της Ρωσίας που πραγματοποιούνται στη Λευκορωσία.

Οι ανησυχίες της Πολωνίας, συμμαχίας του ΝΑΤΟ και μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τις πολεμικές ασκήσεις “Zapad” (Δύση) ενισχύθηκαν όταν περίπου 21 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της τη νύχτα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου.

«Η ολοκλήρωση αυτών των ασκήσεων μειώνει – αν και δεν μπορώ να πω ότι εξαλείφει – διάφορες απειλές και, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά συμφέροντα των πολωνικών μεταφορέων και σιδηροδρόμων, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αυτό το μέτρο έχει εξυπηρετήσει τον σκοπό του», δήλωσε ο Τουσκ στην κυβέρνηση.

«Εάν οι εντάσεις αυξηθούν, δεν θα διστάσουμε και θα λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις», επισήμανε.

Πηγή: Reuters