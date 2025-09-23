ΟΗΕ: Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ εξουδετέρωσαν τηλεπικοινωνιακή απειλή πριν από την ομιλία Τραμπ

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε ένα δίκτυο με περισσότερους από 300 SIM servers και 100.000 κάρτες SIM στην περιοχή της Νέας Υόρκης, οι οποίες ήταν ικανές να «παραλύσουν τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα».

Οι συσκευές «ήταν συγκεντρωμένες σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από το κτίριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Νέα Υόρκη» αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της Secret Service. Η ανακοίνωση έγινε λίγη ώρα πρν από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι κίνδυνοι που απετράπησαν περιελάμβαναν «την απενεργοποίηση πύργων κινητής τηλεφωνίας και τη διευκόλυνση ανώνυμης, κρυπτογραφημένης επικοινωνίας μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων ή ατόμων με πιθανώς απειλητικές διαθέσεις».

The Secret Service dismantled a network of more than 300 SIM servers and 100,000 SIM cards in the New York-area that were capable of crippling telecom systems and carrying out anonymous telephonic attacks, disrupting the threat before world leaders arrived for the UN General… pic.twitter.com/sZKUeGqvGY — U.S. Secret Service (@SecretService) September 23, 2025

Ωστόσο ο διευθυντής των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, Σον Κάραν δήλωσε ότι δεν θα πρέπει να υπερτιμηθεί μια «πιθανότητα διαταραχής των τηλεπικοινωνιών των ΗΠΑ από το συγκεκριμένο δίκτυο συσκευών».

Με πληρoφορίες από BBC