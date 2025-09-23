LIVE: Ο Τραμπ στον ΟΗΕ ως αρχιτέκτονας της νέας τάξης – Παρουσιάζει το «όραμά του για τον κόσμο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με μια ομιλία που – σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο – θα σκιαγραφήσει το «όραμά του για τον κόσμο» και θα επιτεθεί στους «θεσμούς της παγκοσμιοποίησης».

Η παρέμβασή του έχει προγραμματιστεί για τις 09:50 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης (16:50 ώρα Ελλάδας) και θα ακολουθήσει εκείνη του προέδρου της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα.

Η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ προανήγγειλε ότι ο Τραμπ θα «προβάλλει την ανανέωση της αμερικανικής ισχύος» και θα αναφερθεί στα «ιστορικά επιτεύγματά του μέσα σε οκτώ μήνες, όπως τον τερματισμό 7 διεθνών πολέμων και συγκρούσεων».

Η ομιλία έρχεται σε μια στιγμή όπου το ζήτημα της Παλαιστίνης κυριαρχεί στη Νέα Υόρκη: Γαλλία και Σαουδική Αραβία φιλοξένησαν χθες διάσκεψη για λύση δύο κρατών, με τη στήριξη περίπου 150 χωρών. Οι ΗΠΑ δεν συμμετείχαν και μένει να φανεί αν ο Τραμπ θα αναφερθεί στο θέμα. Ο ίδιος έχει συγκαλέσει σύσκεψη με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών εντός της ημέρας – γεγονός που οδήγησε στην αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν.

