«Κόκκινο χαλί» στον ΟΗΕ για έναν πρώην τρομοκράτη της αλ Κάιντα

H επιχείρηση rebranding του πρώην τρομοκράτη της αλ Κάιντα, ολοκληρώθηκε: Ο Σύρος πρόεδρος Αχμεντ αλ Σαράα, γνωστός και ως Μοχάμεντ αλ Τζολάνι, έφτασε στη Νέα Υόρκη για να μιλήσει στην 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη προέδρου της Συρίας στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1967»! Και αυτός είναι ο ηγέτης των τζιχαντιστών της Αλ Κάιντα στη Συρία εδώ και ένα χρόνο.

«Η επίσκεψη σηματοδοτεί μια σημαντική διπλωματική στιγμή για τη Δαμασκό, καθώς εκπροσωπείται στο υψηλότερο επίπεδο κυβέρνησης στη σκηνή του ΟΗΕ για πρώτη φορά μετά από σχεδόν έξι δεκαετίες», όπως μετέδωσε το Συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Sana.

Πριν, ο αλ Σαράα ήταν στην αμερικανική λίστα των καταζητούμενων τρομοκρατών, έχοντας επικηρυχθεί αντί 10 εκατομμυρίων δολαρίων για το κεφάλι του.

Υψηλόβαθμες συναντήσεις

Σήμερα, ο αλ Σαράα, αφού ηγήθηκε της ανατροπής του Μπασάρ αλ Ασαντ, οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο αφαίρεσαν τον χαρακτηρισμό του ως τρομοκρατικού, αλλά τον καλωσόρισαν και ως «εταίρο». Μαζί με τον αλ Σαράα, ταξίδευσε στη Νέα Υόρκη και ο σύρος υπουργός Εξωτερικών, Ασάαντ αλ-Σαϊμπάνι– επίσης πρώην υψηλόβαθμο μέλος της Αλ Κάιντα στη Συρία.

Ο πρώην τρομοκράτης συναντήθηκε μάλιστα και με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ρούμπιο τόνισε την ευκαιρία που έχει η Συρία να οικοδομήσει ένα σταθερό και κυρίαρχο κράτος, μετά την ιστορική απόφαση του Προέδρου Τραμπ να άρει τις κυρώσεις στη Δαμασκό.

Ο αλ Σαράα εμφανίστηκε και σε πάνελ με τον πρώην επικεφαλής της CIA, Ντέιβιντ Πετρέους, στη Νέα Υόρκη. Εικόνες που είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς! Λίγες εβδομάδες μετά την 24η επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.

«Κοιμάσαι τα βράδια;»

Ο Πετρέους ξέφρασε μάλιστα ανησυχία για την καθημερινότητα του σύρου ηγέτη, ρωτώντας τον: «Κοιμάσαι αρκετά το βράδυ; Είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Οι πολλοί θαυμαστές σου, και εγώ είμαι ένας από αυτούς, ανησυχούν για σένα».

Η συνομιλία αυτή, τόσο σουρεαλιστική όσο και ντροπιαστική, επικρίθηκε σκληρά από τον γνωστό Αμερικανό δημοσιογράφο και συγγραφέα, Γκλεν Γκρίνγουαλντ, ο οποίος σχολίασε: «Φανταστείτε να είστε ένας από τους χιλιάδες Αμερικανούς που στάλθηκαν να ρισκάρουν τη ζωή τους για να καταστρέψουν την Αλ Κάιντα, ίσως πεθαίνοντας στη μάχη, και στη συνέχεια να βλέπετε την κυβέρνησή τους να καλωσορίζει έναν ηγέτη της Αλ Κάιντα στη χώρα σας, με τον στρατηγό Πετρέους να τον ρωτάει στοργικά, πώς είναι;».

«Βρισκόμασταν σε αντίθετες πλευρές όταν διοικούσα τα αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράκ», δήλωσε ο Πετρέους κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συνόδου Κορυφής του Αμερικανικού Φόρουμ Concordia. «Τότε ήμασταν πολεμικοί αντίπαλοι, αλλά και τώρα προχωράμε σε διάλογο», απάντησε ο αλ Σαράα, προσθέτοντας: «Δεν μπορούμε να κρίνουμε το παρελθόν με τους σημερινούς κανόνες και δεν μπορούμε να κρίνουμε το παρόν με τους κανόνες του παρελθόντος».

«Αμερικανικό αίμα στα χέρια του»

Μέχρι πέρυσι, άλλωστε, ο σύρος πρόεδρος καταζητείτο από τις αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών ως ιδρυτής του «Μετώπου Νούσρα», μιας τρομοκρατικής οργάνωσης-παρακλάδι της αλ Κάιντα.

Ως αλ Τζολάνι, ο Σύρος πρόεδρος πολέμησε εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράκ , όπλισε βομβιστές αυτοκτονίας και αργότερα πήγε στη Συρία ως απεσταλμένος του ηγέτη του ISIS, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι. Τα χέρια του είναι βαμμένα με αμερικανικό αίμα. Αλλά αυτά, είναι όλα ιστορία.

H στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στον αλ Σαράα άλλαξε γρήγορα: Αφού οι τζιχαντιστές αντάρτες με τη βοήθεια της Τουρκίας, κατέλαβαν τη Δαμασκό, η ΗΠΑ ακύρωσαν την επικήρυξη και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε αργότερα να άρει τις κυρώσεις κατά της Συρίας.

Ο αλ-Σαράα, στην πρώτη του ομιλία στη Γενική Συνέλευση επαίνεσε την απόφαση του Τραμπ ως «θαρραλέα και ιστορική» και εξέφρασε την επιθυμία του για περαιτέρω συναντήσεις με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Συρίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Κουβέντα για τις διώξεις των Χριστιανών

Στις εκδηλώσεις προς τιμήν του αλ Σαράα στη Νέα Υόρκη, τονίστηκε η εξάπλωση της «δημοκρατίας» στη Συρία και τη Μέση Ανατολή. Αλλά δεν ειπώθηκε ούτε λέξη για τις συνεχιζόμενες σφαγές Αλαουιτών, Δρούζων και Χριστιανών, οι οποίες είναι ολοένα και πιο συχνές στη Συρία.Σιωπή για τα εγκλήματα της κυβέρνησης των τζιχαντιστών.

Από τότε που κατέλαβαν την εξουσία, οι τζιχαντιστές σφαγίασαν χιλιαδες Δρούζους, Αλαουίτες και Χριστιανούς.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη , τον περασμένο Μάρτιο περίπου 1.400 άνθρωποι, κυρίως Αλαουίτες , σκοτώθηκαν σε σφαγές που αποδίδονται στις κυβερνητικές, πλέον, δυνάμεις των τζιχαντιστών. Γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι, Άτομα με αναπηρία, βασανίστηκαν, ακρωτηριάστηκαν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα σώματά τους αφέθηκαν στους δρόμους για μέρες ή πετάχτηκαν σε ομαδικούς τάφους. Χριστιανικά χωριά όπως το Γουάντι αλ-Νασάρα , στην Κοιλάδα των Χριστιανών , κάηκαν πρόσφατα, αλλά κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό.

Στο όνομα της realpolitik

Αλλά η Δύση δεν ενδιαφέρεται πλέον για όλα αυτά. Πάντα στο όνομα της υποτιθέμενης realpolitik. Οι τζιχαντιστές προετοιμάζονται βέβαια για βουλευτικές εκλογές στις 5 Οκτωβρίου-μια διαδικασία που απέχει πολύ από οποιαδήποτε υποτιθέμενη άσκηση δημοκρατικού δικαιώματος: τα δύο τρίτα των μελών της νέας Λαϊκής Συνέλευσης θα εκλεγούν μέσω ενός συστήματος επαρχιακών εκλογικών περιφερειών, ενώ το ένα τρίτο θα διοριστεί απευθείας από τον πρόεδρο αλ Σαράα.

«Είναι προσβολή το γεγονός ότι ο αλ Σαράα, με παρελθόν συνδεδεμένο με το ISIS και την Αλ Κάιντα, να εκπροσωπεί τη Συρία, το λίκνο του πολιτισμό στον ΟΗΕ», λένε στη Ναυτεμπορική, σύροι εξόριστοι, υπό καθεστώς ανωνυμίας για ευνόητους λόγους. «Τον έχουν αποδεχτεί και τώρα μιλάει στη Νέα Υόρκη. Είναι παράλογη υποκρισία».