Αίγυπτος: Αφέθηκε ελεύθερος ο ακτιβιστής Αλάα Αμπντελ-Φατάχ μετά την απονομή χάριτος από τον πρόεδρο Αλ Σίσι

Ο διακεκριμένος Αιγύπτιος-Βρετανός ακτιβιστής Αλάα Αμπντ ελ-Φατάχ αφέθηκε ελεύθερος την Τρίτη, δήλωσε η οικογένειά του, μια ημέρα αφότου ο Πρόεδρος Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι του έδωσε χάρη και σε πέντε άλλους κρατούμενους.

Ο Αμπντελ-Φατάχ, 43 ετών, έχει γίνει ο πιο εξέχων πολιτικός κρατούμενος της Αιγύπτου, αφού πέρασε μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής του μέσα και έξω από την κράτηση λόγω του ακτιβισμού του, και ένα σπάνιο σύμβολο αντίθεσης σε μια εκτεταμένη καταστολή υπό τον Σίσι. Η μακρά φυλάκισή του και οι επανειλημμένες απεργίες πείνας είχαν προκαλέσει εκτεταμένες διεθνείς εκκλήσεις για την απελευθέρωσή του.

«Δεν μπορώ καν να περιγράψω τι νιώθω», είπε η μητέρα του, Λάιλα Σουέιφ, από το σπίτι της στη Γκίζα, καθώς στεκόταν δίπλα στον γιο της περιτριγυρισμένη από οικογένεια και φίλους.

«Είμαστε χαρούμενοι, φυσικά. Αλλά η μεγαλύτερη χαρά μας θα έρθει όταν δεν θα υπάρχουν (πολιτικοί) κρατούμενοι στην Αίγυπτο», πρόσθεσε.

Η Λάιλα Σουέιφ και η αδερφή της Αλάα, Σανάα, περίμεναν έξω από τη φυλακή Γουάντι αλ-Νατρούν, περίπου 100 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Καΐρου νωρίτερα τη Δευτέρα, ελπίζοντας ότι θα απελευθερωνόταν.

Παρά τις εκστρατείες που ζητούσαν την απελευθέρωσή του, ιδίως κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής COP27 για το κλίμα που φιλοξένησε η Αίγυπτος το 2022, οι ελπίδες για την απελευθέρωσή του δημιουργήθηκαν μόνο όταν ο Σίσι διέταξε τις αρχές τον Σεπτέμβριο να εξετάσουν την πιθανή χάρη που του χορηγήθηκε. Το όνομα του Αμπντ ελ-Φατάχ είχε αφαιρεθεί από τον κατάλογο «τρομοκρατίας» της Αιγύπτου μήνες νωρίτερα.

Η Βρετανία χαιρετίζει την απόφαση

Ο Αμπντ ελ-Φατάχ, ο οποίος απέκτησε τη βρετανική υπηκοότητα μέσω της μητέρας του το 2021, προέρχεται από μια οικογένεια γνωστών ακτιβιστών και διανοούμενων που έχουν ξεκινήσει αρκετές εκστρατείες για την απελευθέρωσή του. Η μητέρα του συναντήθηκε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ νωρίτερα φέτος για να ασκήσει πιέσεις για τον γιο της.

«Χαιρετίζω θερμά την είδηση ​​ότι ο Αλάα Αμπντελ-Φατάχ έλαβε προεδρική χάρη», δήλωσε η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ. «Είμαι ευγνώμων στον Πρόεδρο Σίσι για αυτήν την απόφαση. Ανυπομονούμε να μπορέσει ο Αλάα να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να επανενωθεί με την οικογένειά του».

Το Εθνικό Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Αιγύπτου, ένας κρατικός φορέας, χαιρέτισε επίσης την απόφαση, λέγοντας ότι σηματοδοτεί μια αυξανόμενη έμφαση στην ταχεία απονομή δικαιοσύνης.

Ο πρώην μπλόγκερ είχε συλληφθεί πριν από την εξέγερση της Αραβικής Άνοιξης που ανέτρεψε τον αυταρχικό ηγέτη της Αιγύπτου Χόσνι Μουμπάρακ το 2011 και κατά τη διάρκεια της αναταραχής που ακολούθησε.

Ωστόσο, η κριτική του για την καταστολή των αντιφρονούντων μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον τότε αρχηγό του στρατού αλ Σίσι ήταν αυτή που του χάρισε τη μεγαλύτερη φυλάκισή του μέχρι στιγμής.

Το 2014, ο Αμπντελ-Φατάχ καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης για διαμαρτυρία χωρίς άδεια, η οποία αργότερα μειώθηκε σε πέντε χρόνια.

Κατηγορήθηκε για διάδοση ψευδών ειδήσεων

Αφέθηκε ελεύθερος το 2019, αλλά παρέμεινε υπό όρους και συνελήφθη ξανά αργότερα εκείνο το έτος, κατηγορούμενος για διασπορά ψευδών ειδήσεων μετά την κοινοποίηση μιας ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τον θάνατο ενός κρατουμένου. Αργότερα καταδικάστηκε σε άλλη μια πενταετή ποινή φυλάκισης.

Η μητέρα του, η Σουέιφ, ενέτεινε την εκστρατεία της τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν ανέμενε την απελευθέρωσή του λόγω του χρόνου που είχε περάσει στην προφυλάκιση. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι έπρεπε να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τον Ιανουάριο του 2027.

Η Σουέιφ πραγματοποίησε μια μακρά απεργία πείνας στη Βρετανία, τερματίζοντάς την μόνο μετά από εκκλήσεις της οικογένειάς της, καθώς η υγεία της επιδεινώθηκε σημαντικά. Η Στάρμερ υποσχέθηκε ότι θα έκανε ό,τι μπορούσε για να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή του.

Ο Αμπντελ-Φατάχ έχει επίσης πραγματοποιήσει πολλαπλές απεργίες πείνας κατά την κράτησή του, πιο πρόσφατα στις αρχές Σεπτεμβρίου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη φυλάκισή του και σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη μητέρα του.

Πηγή: Reuters