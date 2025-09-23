Η Νορβηγία ισχυρίζεται ότι η Ρωσία παραβίασε τον εναέριο χώρο της τρεις φορές το 2025

Η κυβέρνηση της Νορβηγίας δήλωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία έχει παραβιάσει τον νορβηγικό εναέριο χώρο τρεις φορές το 2025, προσθέτοντας ότι δεν είναι σαφές εάν αυτό ήταν σκόπιμο ή αποτέλεσμα σφαλμάτων πλοήγησης.

Τα περιστατικά, τα οποία διήρκεσαν από ένα έως τέσσερα λεπτά, ήταν οι πρώτες τέτοιες παραβιάσεις από τη Ρωσία εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, ανέφερε η νορβηγική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Δύο από τα περιστατικά, στις 25 Απριλίου και 18 Αυγούστου, έλαβαν χώρα πάνω από την Αρκτική Θάλασσα του Μπάρεντς, ενώ το τρίτο, στις 24 Ιουλίου, συνέβη πάνω από ένα ακατοίκητο τμήμα του Φίνμαρκ, της βορειότερης κομητείας της Νορβηγίας που συνορεύει με τη Ρωσία.

«Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε αν αυτό έγινε σκόπιμα ή αν οφειλόταν σε σφάλματα πλοήγησης», δήλωσε ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε. «Ανεξάρτητα από τον λόγο, αυτό δεν είναι αποδεκτό και το έχουμε καταστήσει σαφές στις ρωσικές αρχές».

