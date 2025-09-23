Ρούτε: Σκόπιμη ενέργεια ή κραυγαλέα ανικανότητα οι πρόσφατες ρωσικές ενέργειες

O Ρούτε πρόσθεσε ότι στο συγκεκριμένο επεισόδιο, νατοϊκά μαχητικά συνόδευσαν εκτός εσθονικού εναερίου χώρου τα αντίστοιχα ρωσικά καθώς δεν κρίθηκε ότι υπήρχε άμεση απειλή.

Επανέλαβε επίσης ότι τα μέλη της Συμμαχίας επαναβεβαίωσαν ότι η προσήλωσή τους στη συλλογική ασφάλεια είναι «ακλόνητη».

Σε δήλωσή του το ΝΑΤΟ, που συνεδρίασε το πρωί της Τρίτης κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας, βάσει του Αρθρου 4, αναφέρει ότι η Ρωσία πρέπει να σταματήσει την κλιμάκωση και τις ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο ζωές και προσθέτει:

«Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες, οι οποίες είναι κλιμακούμενες, ενέχουν τον κίνδυνο λανθασμένων υπολογισμών και θέτουν σε κίνδυνο ζωές. Πρέπει να σταματήσουν».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΝΑΤΟ, ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης (SACEUR) ενημέρωσε το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο για της 19ης Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τρία οπλισμένα ρωσικά αεροσκάφη MiG-31 παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο για πάνω από δέκα λεπτά. Η αντίδραση του ΝΑΤΟ ήταν γρήγορη και αποφασιστική. Συμμαχικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να τα αναχαιτίσουν και να τα συνοδεύσουν από τον εσθονικό εναέριο χώρο.

Επαναλαμβανόμενο μοτίβο

Το ΝΑΤΟ επισημαίνει ότι «αυτή η εισβολή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου μιας ολοένα και πιο ανεύθυνης ρωσικής συμπεριφοράς» και εκφράζει «την πλήρη αλληλεγγύη μας σε όλους τους Συμμάχους των οποίων ο εναέριος χώρος έχει παραβιαστεί».

Το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τη Ρωσία ότι η απάντηση του στις απερίσκεπτες ενέργειές της θα συνεχίσει να είναι ισχυρή. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι στις 12 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε η «Ανατολική Φρουρά» για να ενισχυθεί η στάση του ΝΑΤΟ σε ολόκληρη την ανατολική πλευρά. «Θα ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας και θα ενισχύσουμε την αποτρεπτική και αμυντική μας στάση, μεταξύ άλλων μέσω αποτελεσματικής αεράμυνας», αναφέρει η δήλωση.

Επιπλέον, το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τη Ρωσία ότι δεν θα πρέπει να έχει καμία αμφιβολία: «Το ΝΑΤΟ και οι Σύμμαχοι θα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά εργαλεία για να αμυνθούν και να αποτρέψουν όλες τις απειλές από όλες τις κατευθύνσεις. Θα συνεχίσουμε να αντιδρούμε με τον τρόπο, τον χρόνο και τον τομέα της επιλογής μας. Η δέσμευσή μας στο ‘Αρθρο 5 είναι ακλόνητη».

Τέλος, επισημαίνεται ότι «οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν θα αποθαρρυνθούν από αυτές και άλλες ανεύθυνες πράξεις της Ρωσίας από τις διαρκείς δεσμεύσεις τους να υποστηρίξουν την Ουκρανία, της οποίας η ασφάλεια συμβάλλει στη δική μας, στην άσκηση του εγγενούς δικαιώματός της στην αυτοάμυνα ενάντια στον βάναυσο και απρόκλητο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας».