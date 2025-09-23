Σάντσεθ: Η Παλαιστίνη να γίνει πλήρες μέλος του ΟΗΕ

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σφοδρός επικριτής του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, ζήτησε την πλήρη ένταξη του κράτους της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ μετά τη σύνοδο κορυφής για την αναγνώριση υπό την ηγεσία της Γαλλίας.

«Αυτή η διάσκεψη σηματοδοτεί ένα ορόσημο, αλλά δεν είναι το τέλος του δρόμου. Είναι μόνο η αρχή», δήλωσε ο Σάντσεθ στη συνεδρίαση πριν από τη συνέλευση στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Το κράτος της Παλαιστίνης πρέπει να είναι πλήρες μέλος των Ηνωμένων Εθνών. Η διαδικασία ένταξης του κράτους της Παλαιστίνης στον οργανισμό πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, σε ισότιμη βάση με άλλα κράτη», είπε.

Η Ισπανία, μαζί με την Ιρλανδία και τη Νορβηγία, έχουν ήδη αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος τον Μάιο. Η Παλαιστίνη αναγνωρίζεται επί του παρόντος από περίπου το 75% των 193 κρατών μελών του ΟΗΕ. Στον ΟΗΕ, έχει το καθεστώς του «μόνιμου κράτους παρατηρητή» που επιτρέπει τη συμμετοχή αλλά όχι το δικαίωμα ψήφου.

Πηγή: BBC

