Φιλιππίνες: Κατηγορίες ΔΠΔ εις βάρος Ντουτέρτε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Κατηγορίες στον πρώην πρόεδρο των Φιλιππίνων Ροντρίγο Ντουτέρτε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας απήγγειλαν οι εισαγγελείς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), εκτιμώντας ότι εμπλέκεται σε τουλάχιστον 76 δολοφονίες οι οποίες συνδέονται με τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών» που είχε εξαπολύσει.

Το κατηγορητήριο εις βάρος του 80χρονου Ντουτέρτε, ο οποίος κρατείται από το ΔΠΔ, συντάχθηκε στις 4 Ιουλίου, αλλά δόθηκε χθες Δευτέρα στη δημοσιότητα.

76 δολοφονίες σε 3 υποθέσεις

Ο πρώην πρόεδρος των Φιλιππίνων αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρεις υποθέσεις:

Για τον φερόμενο ρόλο του ως συναυτουργού σε δολοφονίες που διαπράχθηκαν από το 2013 ως το 2016, όταν ήταν δήμαρχος του Νταβάο.

Για 14 φόνους «στόχων μεγάλης αξίας» το 2016 και το 2017, όταν ο Ντουτέρτε ήταν πρόεδρος.

Για 43 φόνους στη διάρκεια επιχειρήσεων «εκκαθάρισης» εναντίον προσώπων που παρουσιάζονταν ως χρήστες ή μικροέμποροι ναρκωτικών.

Οι επιχειρήσεις αυτές διεξήχθησαν σε ολόκληρες τις Φιλιππίνες από το 2016 ως το 2018, σύμφωνα με τους εισαγγελείς του ΔΠΔ.

Στο πλαίσιο αυτών «διαπράχθηκαν χιλιάδες φόνοι με συστηματικό τρόπο καθ’ όλη την περίοδο που καλύπτεται από το κατηγορητήριο», πρόσθεσαν.

Το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εις βάρος του Ντουτέρτε στις 7 Μαρτίου ανέφερε μία κατηγορία για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, η οποία συνδεόταν με τους 43 φόνους.

Ο πρώην πρόεδρος των Φιλιππίνων συνελήφθη στις 11 Μαρτίου στη Μανίλα, μεταφέρθηκε στη Χάγη την ίδια ημέρα και έκτοτε κρατείται από το ΔΠΔ.