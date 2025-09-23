Γερμανία: Πρώτη δύναμη το ακροδεξιό AfD, με ιστορικά υψηλό ποσοστό

Η «ισοπαλία» CDU-AfD αποτελεί πλέον παρελθόν: Το ακροδεξιό κόμμα που έχει ταξινομηθεί ως «εξτρεμιστικό» από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος- σκαρφάλωσε στο 27% στις δημοσκοπήσεις, καταγράφοντας άνοδο δύο ποσοστιαίων μονάδων και αφήνοντας την Χριστιανοδημοκρατική Ενωση CDU-CSU στο πενιχρό 25%.

Την περασμένη εβδομάδα, το CDU/CSU και το AfD ήταν στήθος με στήθος στις δημοσκοπήσεις, αλλά στο νέο βαρόμετρο τάσεων του ινστιτούτου Forsa, η ακροδεξιά «Εναλλακτική για τη Γερμανία» καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων.

Την ίδια ώρα, το SPD χάνει μία μονάδα και υποχωρεί στο 13%, οι Πράσινοι υποχωρούν κατά μία ποσοστιαία μονάδα και τώρα ισοβαθμούν στο 11% με την Αριστερά, που διατηρεί τα ποσοστά της.

Στο ναδίρ ο Μερτς

Η χαμηλή δημοτικότητα της Ένωσης CDU/CSU στις δημοσκοπήσεις, επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο από την αρνητική τάση στην αξιολόγηση των ικανοτήτων του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς: Το ποσοστό αποδοχής του Μερτς έχει υποχωρήσει στο 28%.

Ο Μερτς σίγουρα έχει μεγαλύτερο «αποτύπωμα» στη διεθνή σκηνή από τον προκάτοχό του , σοσιαλδημοκράτη, Όλαφ Σολτς: Βελτίωσε αισθητά τις σχέσεις με τη Γαλλία, υιοθέτησε τον σωστό τόνο κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και επίσης επιτυγχάνει μια ισορροπία στην τρέχουσα δύσκολη σχέση με το Ισραήλ.

Ωστόσο, οι προσπάθειες της καγκελαρίου στην εξωτερική πολιτική μπορεί να αποβαίνουν σε βάρος της εσωτερικής πολιτικής. Όσον αφορά τις ανακοινωθείσες μεταρρυθμίσεις του συνασπισμού CDU-SPD, δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί πολλά.

Η κριτική προέρχεται ήδη από την επιχειρηματική κοινότητα, και αυτή η δυσαρέσκεια αντικατοπτρίζεται στα άσχημα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, μεταξύ των πολιτών:το 64% των ερωτηθέντων από το ινστιτούτο forsa αναμένει ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν αισιόδοξοι για την οικονομική κατάσταση μειώθηκε στο 15% , από 26% τον περασμένο Μάρτιο, μετά τις ομοσπονδιακές εκλογές.