«Αβάσιμες κατηγορίες»: Η Μόσχα αποκρούει τα περί ανάμιξής της στις υπερπτήσεις drones στην Κοπεγχάγη

REUTERS/Maxim Shemetov

Η πρωθυπουργός της Δανίας είχε δηλώσει νωρίτερα ότι «δεν μπορεί να αποκλείσει» τη ρωσική εμπλοκή

Η Ρωσία δεν έχει ανάμιξη στις πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, που μπλόκαραν χθες για τέσσερις ώρες την αεροπορική κυκλοφορία, ξεκαθάρισε σήμερα το Κρεμλίνο, αποκρούοντας τις σχετικές υπόνοιες.

«Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων. Οι αρχές της Δανίας κατήγγειλαν σήμερα μια «σοβαρή επίθεση» εναντίον των υποδομών της χώρας, με την πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν να δηλώνει ότι «δεν αποκλείει» το ενδεχόμενο να ευθύνεται η Ρωσία.

«Κίνδυνοι» αν εκπνεύσει η πυρηνική συνθήκη New Start

Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης σήμερα ότι, αν η πυρηνική συμφωνία New Start αφεθεί να εκπνεύσει τον ερχόμενο Φεβρουάριο, δημιουργούνται κίνδυνοι για τη διεθνή ασφάλεια.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε πως η Μόσχα θα πρέπει να λάβει μέτρα, τα οποία δεν διευκρίνισε, αν οι ΗΠΑ δεν συμφωνήσουν να παραταθεί για έναν χρόνο η ισχύς της συνθήκης, όπως πρότεινε χθες, Δευτέρα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

