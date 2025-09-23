Επιφυλακτική η Φεντέρικσεν για τα drones στην Κοπεγχάγη: «Δεν μπορώ να αποκλείσω τη Ρωσία»

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Φρέντρικσεν, μίλησε σύντομα με δημοσιογράφους σήμερα το πρωί, μετά το περιστατικό με τα drones σε Κοπεγχάγη και Όσλο, που οδήγησε στο κλείσιμο των αεροδρομίων για ώρες.

Ερωτηθείσα αν το περιστατικό θα μπορούσε να συνδεθεί με τη Ρωσία, χρησιμοποίησε μάλλον επιφυλακτικό τόνο, αλλά είπε: «Δεν μπορώ να αποκλείσω τη Ρωσία. Έχουμε δει drones πάνω από την Πολωνία που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Έχουμε δει δραστηριότητα στη Ρουμανία. Έχουμε δει παραβιάσεις του εσθονικού εναέριου χώρου. Έχουμε δει επιθέσεις χάκερ σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια το Σαββατοκύριακο. Τώρα υπήρξαν drones στη Δανία και φαίνεται ότι υπήρξαν drones και στο Όσλο και τη Νορβηγία. Επομένως, μπορώ μόνο να πω ότι, κατά την άποψή μου, πρόκειται για μια σοβαρή επίθεση σε κρίσιμες δανικές υποδομές».

Η Μέτε Φρεντέρικσεν προσέθεσε πως σκοπός θα μπορούσε να ήταν «να διαταραχθεί και να δημιουργηθεί αναταραχή, ανησυχία· να δούμε πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε και να δοκιμάσουμε τα όρια».

Πηγή: Guardian