Ο Μακρόν «εγκλωβίστηκε» στους δρόμους της Νέας Υόρκης από την αυτοκινητοπομπή του Τραμπ (βίντεο)

Ένα απροσδόκητο περιστατικό έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μετά την ομιλία του για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, βγήκε στον δρόμο για να αποχωρήσει από την έδρα του ΟΗΕ.

Αυτό όμως στάθηκε αδύνατον καθώς μπλοκαρίστηκε σε έναν δρόμο από την προεδρική αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε βίντεο, ο Γάλλος πρόεδρος φαίνεται να συζητάει με έναν αστυνομικό (στα αγγλικά), ο οποίος του ζητούσε συγγνώμη για την ταλαιπωρία: «Λυπάμαι, κύριε Πρόεδρε, όλα είναι μπλοκαρισμένα αυτή τη στιγμή», του είπε ένας αστυνομικός πριν του κάνει νόημα ότι η αυτοκινητοπομπή πλησίαζε, σε εικόνες που μεταδόθηκαν στο Tik Tok από το Brut.

Ξαφνιασμένος, ο Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τον Αμερικανό ομόλογό του για να βρει μια λύση. «Μάντεψε, περιμένω αυτή τη στιγμή στο δρόμο γιατί όλα είναι μπλοκαρισμένα για σένα», του είπε χαμογελώντας στο τηλέφωνο.

Μετά από αρκετά λεπτά αναμονής, ο δρόμος άνοιξε, αλλά μόνο για τους πεζούς. Αυτό ανάγκασε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να συνεχίσει την τηλεφωνική του συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ στη μέση του δρόμου, ενώ ήθελε να φτάσει στην πρεσβεία της Γαλλίας.

Με πληροφορίες από BFMTV