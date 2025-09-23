Νέα Ζηλανδία: Ένοχη η «δολοφόνος με τις βαλίτσες» για τον θάνατο των 2 παιδιών της

Ένοχη για τη δολοφονία των δύο παιδιών της το 2018 κρίθηκε μία γυναίκα, υπήκοος Νέας Ζηλανδίας με καταγωγή από τη Νότια Κορέα, η οποία έγινε γνωστή ως η «δολοφόνος με τις βαλίτσες».

Τα λείψανα των παιδιών είχαν βρεθεί το 2022 μέσα σε βαλίτσες σε αποθήκη, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Χακιούνγκ Λι ομολόγησε ότι σκότωσε τα παιδιά της, ηλικίας οκτώ και έξι ετών, αλλά δήλωσε αθώα ως προς τις κατηγορίες περί ανθρωποκτονίας λόγω ψυχικής διαταραχής.

Η γυναίκα καθόταν στο δικαστήριο με σκυμμένο το κεφάλι και δεν αντέδρασε καθόλου όταν οι ένορκοι ανακοίνωσαν την ομόφωνη ετυμηγορία τους.

Mum of children discovered dead in suitcases found guilty of murder after chilling trialhttps://t.co/M1UXLO9JYx — Newstalk ZB (@NewstalkZB) September 23, 2025

Το χρονικό

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, το 2018 η Λι χορήγησε στα παιδιά της υπερβολική δόση από αντικαταθλιπτικά φάρμακα και στη συνέχεια τύλιξε τις σορούς τους τους με πλαστικές σακούλες και τα έβαλε μέσα στις βαλίτσες.

Ο πατέρας των παιδιών είχε πεθάνει από καρκίνο στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς (2017).

Τα λείψανα των παιδιών ανακαλύφθηκαν το 2022 από μια οικογένεια που είχε αγοράσει αποθήκη με μεταχειρισμένες βαλίτσες σε διαδικτυακό πλειστηριασμό στο Όκλαντ.

Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία και η Λι, η οποία είχε εγκατασταθεί στη Νότια Κορέα το 2018, εκδόθηκε για να δικαστεί εκεί τον Νοέμβριο του 2022.

Σε ό,τι αφορά την ποινή της, αναμένεται να ανακοινωθεί στις 26 Νοεμβρίου.