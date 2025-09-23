Συνάντηση Βαρθολομαίου – Ζελένσκι στο περιθώριο της Γ.Σ. του ΟΗΕ

Την απόλυτη υποστήριξη και αλληλεγγύη του προς τον ουκρανικό λαό εξέφρασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη συνάντηση που είχαν χθες στο γραφείο της ουκρανικής αντιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης καταδίκασε τον «βάναυσο και επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας». Εξέφρασε, παράλληλα, την ελπίδα του για μία «νικηφόρα ειρήνη» που, όπως είπε, θα πρέπει να έρθει το συντομότερο.

Από την πλευρά του, ο κ. Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Πατριάρχη για την στήριξή του προς στον λαό και τους στρατιώτες της Ουκρανίας, αλλά και για το συνεχές ενδιαφέρον του για την επιστροφή των απαχθέντων παιδιών. Προσκάλεσε επίσης τον Πατριάρχη να επισκεφθεί την Ουκρανία, τονίζοντας τη σημασία της πνευματικής και ηθικής ενίσχυσης που προσφέρει η παρουσία του Φαναρίου, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η χώρα του δοκιμάζεται από σχεδόν τρία χρόνια ρωσικής εισβολής.

Στη διάρκεια της συνάντησης, ο Πατριάρχης προσέφερε στον Ουκρανό πρόεδρο ένα βιβλίο για την Ουκρανία, συγγραφής του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν οι μητροπολίτες Λαοδικείας Θεοδώρητος και Σηλυβρίας Μάξιμος, ο Μέγας Εκκλησιάρχης και διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου Αέτιος, καθώς και ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος Αλέξανδρος Καρλούτσος. Από ουκρανικής πλευράς συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης.