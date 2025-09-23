Bloomberg: Ο Ερντογάν στις ΗΠΑ σχεδιάζει μεγάλη αγορά επιβατικών αεροσκαφών της Boeing και μαχητικών της Lockheed Martin

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχεδιάζει να αγοράσει εκατοντάδες επιβατικά αεροσκάφη της Boeing και μαχητικά της Lockheed Martin ενώ παράλληλα ασκεί πιέσεις ώστε κάποια από τα εξαρτήματά τους να παράγονται στην Τουρκία, αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg News.

Ο Τούρκος πρόεδρος επιδιώκει να αντισταθμίσει τις πληρωμές για τα αμερικανικά αεροσκάφη με συμφωνίες για τουρκικά προϊόντα αξίας άνω των 10 δισ. δολαρίων, αναφέρεται στο δημοσείευμα, το οποίο επικαλείται πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Οι συμφωνίες απαιτούν την έγκριση του Αμερικανού προέδρου, όπως επισημαίνεται. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τον Ερντογάν στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη, σε μια συνάντηση που πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη στιγμή καθώς η Άγκυρα εργάζεται για την εξομάλυνση των τεταμένων σχέσεων ΗΠΑ και Τουρκίας μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος S-400, γεγονός που είχε δημιουργήσει ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών εγείροντας ανησυχίες για την αποσταθεροποίηση της αμυντικής συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Εάν λυθεί το θέμα με το ρωσικό S-400 θα μπορούσε να οδηγήσει στην ενίσχυση της συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των δύο συμμάχων, επισημαίνει το Bloomberg.

Η αγορά του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα προκάλεσε ρήγμα στις σχέσεις με την Ουάσινγκτον, η οποία προχώρησε στην επιβολή των κυρώσεων CAATSA, οι οποίες έβαλαν στο στόχαστρο την αμυντική βιομηχανία της χώρας και την έθεσαν εκτός του προγράμματος των F-35.

Η Άγκυρα αρνήθηκε να εγκαταλείψει τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα S-400, όπως ζήτησε η Ουάσινγκτον, αλλά τρέφει ελπίδες ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να συμφωνήσει στην τροποποίηση του πλαισίου CAATSA ώστε να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει 40 αεροσκάφη F-35A της Lockheed, ανέφερε το Bloomberg την περασμένη εβδομάδα.

Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει τις ΗΠΑ να παύσουν την αναστολή λειτουργίας 10 τουρκικών εταιρειών που εργάζονταν για την κατασκευή εξαρτημάτων για F-35, αξίας περίπου 12 δισ. δολαρίων και την ενίσχυση της αναπτυσσόμενης αμυντικής βιομηχανίας της χώρας, σύμφωνα με τις πηγές του Bloomberg.