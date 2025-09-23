Γ. Γεραπετρίτης: Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους να έρθει στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ

Την εκπεφρασμένη θέση της Αθήνας αναφορικά με το Παλαιστινιακό, επανέλαβε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με την ευκαιρία της συμμετοχή της Ελλάδας στη Διάσκεψη για τη λύση των δύο κρατών, την οποία κάλεσαν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία.

Σε δηλώσεις του κατά την πρώτη ημέρα εργασιών της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης τίνισε πως «η πάγια θέση της Ελλάδας είναι ότι είναι πρωτοπόρος και επισπεύδουσα χώρα σε ό,τι αφορά τα ανθρωπιστικά». Στο πλαίσιο αυτό θύμισε πως η χώρα μας «ήδη έχει παράσχει σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια, έχει περιθάλψει παιδιά από τη Γάζα, ενισχύει την Παλαιστινιακή Αρχή».

Σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της Παλαιστίνης, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε: «Η Ελλάδα θεωρεί ότι η λύση είναι η ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους, στα προ του 1967 σύνορα. Το ζήτημα είναι ο χρονισμός. Θεωρούμε ότι θα πρέπει η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους να έρθει στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας και υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

«Η Ελλάδα ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας αποκτά μεγάλο διπλωματικό αποτύπωμα»

Αναφερόμενος ευρύτερα στην 80ή Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο κ. Γεραπετρίτης παρατήρησε πως οι εργασίες της ξεκίνησαν «με την ιδιαιτερότητα ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην καρδιά του Οργανισμού, στο Συμβούλιο Ασφαλείας». «Είχαμε την ευκαιρία για μία σειρά από διμερείς συναντήσεις με υπουργούς Εξωτερικών από την Ευρώπη, από την Ασία, από την Αφρική, από τη Λατινική Αμερική. Η Ελλάδα ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας αποκτά ένα μεγάλο διπλωματικό αποτύπωμα, αναπτύσσει τα ερείσματά της στον κόσμο και τις περιφερειακές της συμμαχίες» υπογράμμισε, προσθέτοντας: «Έχουμε την ευκαιρία να προεδρεύσουμε στη Διάσκεψη για τους Αρχαίους Πολιτισμούς, η οποία γίνεται σε υπουργικό επίπεδο, μία πρωτοβουλία, η οποία φέρνει κοντά χώρες με κοινά ενδιαφέροντα, με μεγάλο πολιτισμικό βάθος και, βεβαίως, με το βλέμμα στα αγαθά της αρχαιότητας και του νεώτερου κόσμου».