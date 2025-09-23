Ερντογάν: Θα διαπραγματευτούμε για τα F-35 με τον Τραμπ

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε, σε συνέντευξή του την Δευτέρα, ότι θα διαπραγματευθεί την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών F-35 κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ αυτήν την εβδομάδα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Special Report» του Fox News, ο Ερντογάν ρωτήθηκε εάν προσβλέπει σε πράσινο φως για την απόκτηση F-35 κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, όπου την Πέμπτη θα έχει συνάντηση με τον Τραμπ.

«Στην παρούσα φάση θα διαπραγματευθούμε ξανά για αυτό το ζήτημα. Αναμένουμε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν επίσης αυτό που πρέπει – τόσο για τα F-35 όσο για το ζήτημα των F-16 και της παραγωγής και συντήρησής τους», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος επιστρέφει στον Λευκό Οίκο έπειτα από 6 χρόνια. Ο Ερντογάν επισκέφθηκε τελευταία φορά τον Λευκό Οίκο το 2019 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ. Παρά τους στενούς προσωπικούς δεσμούς μεταξύ των δύο, η περίοδος 2017-21, χαρακτηρίστηκε επίσης από τεταμένες διμερείς σχέσεος λόγω των Κούρδων στη Συρία αλλά και εξαιτίας των δεσμών της Άγκυρας με τη Μόσχα.

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση των ΗΠΑ να αποκλείσουν τη χώρα από το πρόγραμμα των F-35 μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος S-400, γεγονός που είχε δημιουργήσει ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών εγείροντας ανησυχίες για την αποσταθεροποίηση της αμυντικής συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι θα συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ τη συνεργασία στο εμπόριο και την αμυντική βιομηχανία, ενώ στην ατζέντα των επαφών του θα βρίσκεται και η Γάζα.

Σήμερα η συνάντηση με τον Κ. Μητσοτάκη

Αντίστροφα μετράει η ώρα για την συνάντηση πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Νέα Υόρκη. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 14.00 ώρα Νέας Υόρκης (21.00 ώρα Ελλάδας).

Παρά τις χαμηλές προσδοκίες για απτά αποτελέσματα, η συγκυρία και τα ανοιχτά διπλωματικά μέτωπα καθιστούν το ραντεβού βαρύνουσας σημασίας.

Έπειτα από αλλεπάλληλες αναβολές, το ραντεβού «κλείδωσε» και αυτό από μόνο του είναι θετικό. Αλλά θα είναι σαφώς πιο δύσκολο από τη συνάντηση του περασμένου Ιουνίου. Και τούτο γιατί έκτοτε η Αθήνα έχει προχωρήσει σε οριοθέτηση θαλασσίων πάρκων, δέχθηκε την επίσημη πρόταση της Chevron για έρευνες νοτίως της Κρήτης και ξεκίνησε τεχνικές συνομιλίες με τη Λιβύη για καθορισμό ΑΟΖ.

Από την άλλη πλευρά, η Άγκυρα πιέζει για συμμετοχή στο SAFE, με την Ελλάδα να απειλεί με βέτο, αλλά την τουρκική αμυντική βιομηχανία να εκτιμά ότι μπορεί να βρει διόδους μέσα από εταιρικές συνεργασίες στην Ευρώπη. Για τη συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών δεν απαιτείται ομοφωνία στην Ε.Ε. Έτσι η Baykar (του γαμπρού του Ερντογάν) που έχει ισχυρότατες συνεργασίες με ιταλικές αμυντικές βιομηχανίες εκτιμάται ότι δεν θα συναντήσει εμπόδια σε πιθανή συμμετοχή.