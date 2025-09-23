Αναστάτωση λόγω drones σε Νορβηγία και Δανία – Έκλεισαν για ώρες τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο

Αναστάτωση επικράτησε στη Νορβηγία και τη Δανία, με την αναστολή της λειτουργίας δύο αεροδρομίων της Κοπεγχάγης και του Όσλο λόγω μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην περιοχή προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης -το πιο πολυσύχναστο στην Σκανδιναβία- άνοιξε ξανά νωρίς την Τρίτη, αφού υποχρεώθηκε νωρίτερα να αναστείλει τη λειτουργία του επί σχεδόν τέσσερις ώρες.

«Η αστυνομία έχει ξεκινήσει εντατική έρευνα για να προσδιορίσει τι είδους drones ήταν αυτά», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υποδιοικητής της αστυνομίας στην Κοπεγχάγη, Γιάκομπ Χάνσεν, συμπληρώνοντας ότι οι αρχές της Δανίας και της Νορβηγίας συνεργάζονται για να διαπιστωθεί εάν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Αν και το αεροδρόμιο λειτουργεί ξανά, προειδοποίησε ότι η αναστάτωση για τους επιβάτες θα συνεχιστεί με αθυστερήσεις και ακυρώσεις σε ορισμένες πτήσεις.

Αντίστοιχα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα ανεστάλη η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου του Όσλο, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία Avinor, προσθέτοντας ότι όλες οι πτήσεις εκτράπηκαν στο πλησιέστερο αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο άνοιξε ξανά αρκετές ώρες αργότερα.

Η Μόνικα Φάστινγκ, εκπρόσωπος Τύπου του αερολιμένα του Όσλο, δήλωσε στη νορβηγική τηλεόραση πως οι πτήσεις εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια. Ο εξειδικευμένος ιστότοπος FlightRadar κατέγραψε νωρίτερα αεροσκάφη που έκαναν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο, αναμένοντας οδηγίες από τον πύργο ελέγχου.

Ο Χάνσεν δήλωσε ότι οι αρχές στη Δανία και τη Νορβηγία θα συνεργαστούν για να διαπιστώσουν εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών. Νωρίτερα, η δανική αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι δύο ή τρία μεγάλα drones εθεάθησαν να πετούν στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, το μεγαλύτερο της χώρας. Περίπου 50 πτήσεις άλλξαν πορεία και κατευθύνηθηκαν προς εναλλακτικά αεροδρόμια, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar.

Το περιστατικό έρχεται λίγες μέρες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις έπληξαν την Παρασκευή συστήματα ελέγχου εισιτηρίων (check-in) στα αεροδρόμια των Βρυξελλών, του Βερολίνου και του Λονδίνου.