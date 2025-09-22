Ο Μαχμούντ Αμπάς καταδικάζει τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ και την καλεί να καταθέσει τα όπλα

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε τη Χαμάς να καταθέσει τα όπλα και καταδίκασε τις επιθέσεις της παλαιστινιακής οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, στη βιντεοσκοπημένη ομιλία του στον ΟΗΕ.

«Η Χαμάς δεν θα έχει κανέναν ρόλο στην κυβέρνηση, η Χαμάς και οι άλλες φατρίες πρέπει να καταθέσουν τα όπλα τους στην Παλαιστινιακή Αρχή», επέμεινε ο Αμπάς, στον οποίο οι ΗΠΑ δεν έδωσαν βίζα ώστε να παραστεί στη σύνοδο «για τη λύση των δύο κρατών» που διεξάγεται στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Καταδικάζουμε επίσης τους φόνους και την κράτηση πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ κατηγορεί εδώ και περίπου δύο χρόνια την παλαιστινιακή ηγεσία ότι δεν καταδικάζει τις επιθέσεις αυτές.